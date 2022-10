2. Liga, Gruppe 1 Flawil siegt nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Serie hat Flawil am Samstag gegen St. Margrethen einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 5:0.

(chm)

Andrin Holenstein traf in der 30. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Flawil. Dusan Vasic erhöhte in der 79. Minute zur 2:0-Führung für Flawil. Flawil erhöhte in der 83. Minute seine Führung durch Leandro Perlaska weiter auf 3:0.

Flawil erhöhte in der 86. Minute seine Führung durch David Obrist weiter auf 4:0. Nur sechs Minuten später traf David Obrist erneut, so dass es in der 92. Minute 5:0 für Flawil hiess.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Flawil kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei St. Margrethen für Mergim Osmani (10.), Ahmet Cetinkaya (34.) und Valdon Axhija (73.).

In seiner Gruppe hat Flawil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 20 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für St. Margrethen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 27 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 12).

Flawil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 9. Flawil hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Flawil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (11.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für St. Margrethen war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Für St. Margrethen geht es daheim gegen FC Mels 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC St. Margrethen 1 5:0 (1:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 30. Andrin Holenstein 1:0. 79. Dusan Vasic 2:0. 83. Leandro Perlaska 3:0. 86. David Obrist 4:0. 92. David Obrist 5:0. – Flawil: Ivan Dimic, Roman Stäbler, Valdrin Edipi, Mark Prenrecaj, Esmer Hajrovic, Alessio Curaba, Leandro Perlaska, Pascal Mayer, Simon Obrist, Andrin Holenstein, David Obrist. – St.Margrethen: Drilon Demiri, Valdon Axhija, Patrick Gonzalez Stemer, Albert Prenaj, Fabian Gashi, Luciano Simonelli Deveza, Ahmet Cetinkaya, Mergim Osmani, Rilind Shala, Nurkan Ibrahimi, Serkan Aktas. – Verwarnungen: 10. Mergim Osmani, 34. Ahmet Cetinkaya, 42. Andrin Holenstein, 53. Pascal Mayer, 58. Sukri Ferati, 71. Alessio Curaba, 73. Valdon Axhija.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

