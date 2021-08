3. Liga, Gruppe 3 Flawil siegt im ersten Spiel gegen Gossau Flawil bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Gossau zuhause mit 3:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Flawil: Esmer Hajrovic brachte seine Mannschaft in der 38. Minute 1:0 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Flawil stellte Simon Obrist in Minute 53 her. Der Anschlusstreffer für Gossau zum 1:2 kam in der 81. Minute. Verantwortlich dafür war Andreas Bischofberger.

Flawil baute die Führung in der 82. Minute (Robertino Bulic) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Gossau noch auf 2:3 heran. Nicola Vukcevic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Flawil erhielten Riccardo Chiavuzzi (6.), Jigme Gahler (21.) und Simon Obrist (65.) eine gelbe Karte. Bei Gossau erhielten Timo Leuzinger (35.), Kevin Betz (57.) und Dean Meier (76.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Flawil auf dem dritten Rang. Für Flawil geht es auswärts gegen FC Rorschach-Goldach 17 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

In der Tabelle steht Gossau nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Für Gossau geht es in einem Heimspiel gegen FC Zuzwil 1 weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Gossau 2 3:2 (1:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 38. Esmer Hajrovic (Penalty) 1:0.53. Simon Obrist 2:0. 81. Andreas Bischofberger 2:1. 82. Robertino Bulic 3:1. 83. Nicola Vukcevic 3:2. – Flawil: Remo Wagner, Jigme Gahler, Valdrin Edipi, Raffael Büeler, Florin Metzger, Simon Obrist, Andrin Holenstein, Riccardo Chiavuzzi, Esmer Hajrovic, Pascal Mayer, David Obrist. – Gossau: Fabio Wirth, Dean Meier, Luca Stüdli, Fabian Fichter, Kevin Betz, Timo Leuzinger, Andreas Bischofberger, Mauro Osta, Dario Buccoliero, Luca Altherr, Dominic Jaenke. – Verwarnungen: 6. Riccardo Chiavuzzi, 21. Jigme Gahler, 35. Timo Leuzinger, 57. Kevin Betz, 65. Simon Obrist, 76. Dean Meier.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wittenbach 1 - FC Rorschacherberg 1 5:2, FC Flawil 1 - FC Gossau 2 3:2, FC Zuzwil 1 - FC Bütschwil 1 2:2, FC Teufen 1 - FC Besa 1 4:2

Tabelle: 1. FC Wittenbach 1 1 Spiel/3 Punkte (5:2). 2. FC Teufen 1 1/3 (4:2), 3. FC Flawil 1 1/3 (3:2), 4. FC Neckertal-Degersheim 1 1/3 (2:1), 5. FC Zuzwil 1 1/1 (2:2), 6. FC Bütschwil 1 1/1 (2:2), 7. SC Brühl 2 0/0 (0:0), 8. FC Rorschach-Goldach 17 2 0/0 (0:0), 9. FC Gossau 2 1/0 (2:3), 10. FC Appenzell 1 1/0 (1:2), 11. FC Besa 1 1/0 (2:4), 12. FC Rorschacherberg 1 1/0 (2:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 14:18 Uhr.