2. Liga, Gruppe 1 Flawil setzt Siegesserie auch gegen Vaduz fort Flawil reiht Sieg an Sieg: Gegen Vaduz hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Den Auftakt machte Leandro Perlaska, der in der 2. Minute für Flawil zum 1:0 traf. Der gleiche Leandro Perlaska war in der 23. Minute auch für das 2:0 für Flawil verantwortlich. Es war ein Elfmeter. Leon Geeler baute in der 29. Minute die Führung für Flawil weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Sascha Djokic in der 65. Minute her, als er für Vaduz auf 1:3 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Flawil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 20 Spielen hat Flawil durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Flawil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 4. Für Flawil ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Flawil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Für Vaduz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Vaduz spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mels 1 (Rang 11). Die Partie findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Vaduz 2 3:1 (3:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 2. Leandro Perlaska 1:0. 23. Leandro Perlaska (Penalty) 2:0.29. Leon Geeler 3:0. 65. Sascha Djokic 3:1. – Flawil: Jordi Forster, Riccardo Chiavuzzi, Marco Di Nunzio, Esmer Hajrovic, Raffael Büeler, Leon Geeler, Leandro Perlaska, Mirco Oertig, Pascal Mayer, David Obrist, Andrin Holenstein. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Alex Ybrah, Jonas Hilti, Jascha Müller, Noah Graber, David Jäger, Ardit Destani, Jakob Lorenz, Noah Kling, Eduard Staub, Sascha Djokic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 12:41 Uhr.