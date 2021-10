3. Liga, Gruppe 3 Flawil setzt Siegesserie auch gegen Rorschacherberg fort Flawil reiht Sieg an Sieg: Gegen Rorschacherberg hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0

(chm)

Simon Obrist brachte Flawil 1:0 in Führung (39. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Simon Obrist in der 58. Minute für das 2:0 für Flawil. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Alessio Curaba baute in der 61. Minute die Führung für Flawil weiter aus (3:0).

Flawil erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch David Obrist weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Enes Gibanica, der in der 86. Minute die Führung für Flawil auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rorschacherberg für José Gonzalez Rodriguez (57.) und Arsim Sadiku (81.). Flawil blieb ohne Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Flawil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 24 geschossenen Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Rorschacherberg ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 28 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Flawil bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach neun Spielen hat das Team 24 Punkte. Flawil hat bisher achtmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Flawil daheim mit FC Appenzell 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Rorschacherberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Rorschacherberg hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rorschacherberg tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Zuzwil 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - FC Flawil 1 0:5 (0:1) - MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg – Tore: 39. Simon Obrist 0:1. 58. Simon Obrist (Penalty) 0:2.61. Alessio Curaba 0:3. 70. David Obrist 0:4. 86. Enes Gibanica 0:5. – Rorschacherberg: Dario Giugni, Mihajlo Vulovic, Elias Büchel, Antonio Romano, Kiril Gjorgiev, Alejandro Fernandez Perez, Arsim Sadiku, David Bueno Toledo, Cédric Carrel, Sadin Sadikovic, Echedey Del Rosario Diaz. – Flawil: Remo Wagner, Jigme Gahler, Valdrin Edipi, Esmer Hajrovic, Florin Metzger, Alessio Curaba, Andrin Holenstein, Mirco Oertig, Pascal Mayer, David Obrist, Simon Obrist. – Verwarnungen: 57. José Gonzalez Rodriguez, 81. Arsim Sadiku.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wittenbach 1 - FC Zuzwil 1 0:1, FC Rorschacherberg 1 - FC Flawil 1 0:5, FC Appenzell 1 - SC Brühl 2 1:2, FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Besa 1 0:2

Tabelle: 1. FC Flawil 1 9 Spiele/24 Punkte (24:9). 2. SC Brühl 2 9/18 (21:9), 3. FC Zuzwil 1 9/16 (17:13), 4. FC Neckertal-Degersheim 1 9/15 (22:18), 5. FC Bütschwil 1 8/14 (21:12), 6. FC Teufen 1 8/14 (19:19), 7. FC Besa 1 9/13 (19:20), 8. FC Appenzell 1 9/12 (18:14), 9. FC Gossau 2 8/8 (18:23), 10. FC Wittenbach 1 9/6 (16:17), 11. FC Rorschacherberg 1 9/5 (12:28), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 8/3 (5:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 20:31 Uhr.