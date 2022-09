4. Liga, Gruppe 7 Flawil mit drei Punkten auswärts gegen Weinfelden-Bürglen – Siegtreffer durch Florin Metzger Sieg für Flawil: Gegen Weinfelden-Bürglen gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Flawil holte gegen Weinfelden-Bürglen zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete Albert Morina in der 6. Minute. Er traf für Weinfelden-Bürglen zum 1:0. Florin Metzger glich in der 18. Minute für Flawil aus. Es hiess 1:1. Albert Morina traf in der 34. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Weinfelden-Bürglen.

In der 47. Minute traf Leroy Altenburger für Flawil zum 2:2-Ausgleich. Florin Metzger sorgte in der 78. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Flawil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Weinfelden-Bürglen für Pascal Schneider (85.) und Erol Gencoglu (94.). Eine Verwarnung gab es für Flawil, nämlich für Leroy Altenburger (51.).

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Flawil von Rang 6 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Flawil hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Flawil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bazenheid 2 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 9. September statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Weinfelden-Bürglen steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat einen Punkt. Weinfelden-Bürglen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Weinfelden-Bürglen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Wil 1900 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Flawil 2 2:3 (2:1) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 6. Albert Morina 1:0. 18. Florin Metzger 1:1. 34. Albert Morina 2:1. 47. Leroy Altenburger 2:2. 78. Florin Metzger 2:3. – WeinfeldenBuerglen: Tauland Camaj, Muhammed Pala, Todo Coskun, Jusuf Ameti, Thaarushan Sinnathurai, Ramon Scherrer, Arber Ballabani, Shenur Ameti, Enes Yüce, Albert Morina, Cihat Hakan Pala. – Flawil: Nino Frei, Remo Gebert, Florin Metzger, Andrej Butz, Manuel Lauchenauer, Jannic Knellwolf, Iwan Signer, Aram Celik, Ricardo Manuel Rodrigues Duarte, Leroy Altenburger, Edon Demaj. – Verwarnungen: 51. Leroy Altenburger, 85. Pascal Schneider, 94. Erol Gencoglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 23:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.