3. Liga, Gruppe 3 Flawil mit Auswärtserfolg bei Zuzwil Flawil behielt im Spiel gegen Zuzwil am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Andrin Holenstein traf in der 2. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Flawil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mirco Oertig in der 36. Minute. Er traf zum 2:0 für Flawil.

Bei Flawil gab es vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuzwil, Mark Prenrecaj (76.) kassierte sie.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Flawil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 40 geschossenen Toren Rang 3.

Flawil verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 41 Punkten. Flawil hat bisher 13mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Flawil daheim mit FC Neckertal-Degersheim 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Nach der Niederlage büsst Zuzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 5. Für Zuzwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Zuzwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Besa 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Flawil 1 0:2 (0:2) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 2. Andrin Holenstein 0:1. 36. Mirco Oertig 0:2. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Fabian Steiner, Tim Benz, Mark Prenrecaj, Daniel Kuhn, Silvan Moser, Raul Weibel, Pascal Fritsche, Graziano Vanadia, Patrick Gähwiler, Martin Kuhn. – Flawil: Remo Wagner, Riccardo Chiavuzzi, Valdrin Edipi, Esmer Hajrovic, Jigme Gahler, Dario Koller, Beni Farago, Mirco Oertig, Andrin Holenstein, Simon Obrist, Enes Gibanica. – Verwarnungen: 42. Beni Farago, 75. Sukri Ferati, 75. Valdrin Edipi, 76. Mark Prenrecaj, 80. René Benz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 15:24 Uhr.