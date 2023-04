2. Liga, Gruppe 1 Flawil gewinnt klar gegen Mels Flawil gewinnt am Sonntag auswärts gegen Mels 4:0.

(chm)

Per Penalty traf Leandro Perlaska in der 28. Minute zur 1:0-Führung für Flawil. Flawil baute die Führung in der 31. Minute (Simon Obrist) weiter aus (2:0). David Obrist baute in der 46. Minute die Führung für Flawil weiter aus (3:0). Andrin Holenstein schoss das 4:0 (75. Minute) für Flawil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Flawil. Bei Mels erhielten Samuel Prisset (25.), Adriano Lipovac (43.) und Veton Aliji (77.) eine gelbe Karte.

Flawil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 6. Flawil hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Flawil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Uzwil 2 (Platz 9). Das Spiel findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Mels hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Für Mels war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mels trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Herisau 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Flawil 1 0:4 (0:3) - Tiergarten, Mels – Tore: 28. Leandro Perlaska (Penalty) 0:1.31. Simon Obrist 0:2. 46. David Obrist 0:3. 75. Andrin Holenstein 0:4. – Mels: Claudio Dosch, Samuel Prisset, Renato Lipovac, Lauro Gurzeler, Adriano Lipovac, Manuel Willi, Veton Aliji, Ramon Gartmann, Luca Bleisch, Eric Stump, Pablo Müller. – Flawil: Jordi Forster, Riccardo Chiavuzzi, Valdrin Edipi, Marco Di Nunzio, Esmer Hajrovic, Leandro Perlaska, Andrin Holenstein, Mirco Oertig, Pascal Mayer, Simon Obrist, David Obrist. – Verwarnungen: 25. Samuel Prisset, 43. Adriano Lipovac, 49. Valdrin Edipi, 73. Marco Di Nunzio, 77. Veton Aliji, 77. Mirco Oertig, 88. Dario Koller.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 20:51 Uhr.