2. Liga, Gruppe 1 Flawil gewinnt deutlich gegen Herisau Flawil behielt im Spiel gegen Herisau am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Flawil ging in der 17. Minute 1:0 in Führung, als Nikola Gavrilovic ins eigene Tor traf. David Obrist sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Flawil. Joel Ehrbar sorgte in der 65. Minute für Herisau für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Leandro Perlaska sorgte in der 70. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Flawil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alessio Curaba in der 85. Minute, als er für Flawil zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Flawil kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Herisau für Nikola Gavrilovic (17.) und Joel Ehrbar (40.).

Die Abwehr von Herisau kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Flawil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 7. Flawil hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Flawil geht es auswärts gegen FC Mels 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Herisau hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Herisau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Abtwil-Engelburg 1. Das Spiel findet am 2. April statt (13.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Flawil 1 1:4 (0:2) - Kreckel, Herisau – Tore: 17. Eigentor (Nikola Gavrilovic) 0:1.25. David Obrist 0:2. 65. Joel Ehrbar 1:2. 70. Leandro Perlaska 1:3. 85. Alessio Curaba 1:4. – Herisau: Ronny Hirschi, Janick Huber, Nikola Gavrilovic, Jonas Thönig, Yanik Messmer, David Bischof, Lenny Staub, Marvin Müller, Cristian Tolino, Mattia Sbocchi, Joel Ehrbar. – Flawil: Jordi Forster, Esmer Hajrovic, Marco Di Nunzio, Mark Prenrecaj, Raffael Büeler, Riccardo Chiavuzzi, Leandro Perlaska, Pascal Mayer, Mirco Oertig, Simon Obrist, David Obrist. – Verwarnungen: 17. Nikola Gavrilovic, 34. Raffael Büeler, 40. Joel Ehrbar, 45. David Obrist, 60. Pascal Mayer, 65. Leandro Perlaska, 70. Mark Prenrecaj.

