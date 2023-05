2. Liga, Gruppe 1 Flamur Bojaxhi führt Au-Berneck 05 mit fünf Toren zum Sieg gegen St. Margrethen Sieg für Au-Berneck 05: Gegen St. Margrethen gewinnt das Team am Samstag auswärts 13:0.

(chm)

Schon früh setzte Au-Berneck 05 dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 1. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 8:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Au-Berneck 05 noch auf 13:0.

Überhaupt kein Tor gelang derweil St. Margrethen.

Matchwinner für Au-Berneck 05 war Flamur Bojaxhi, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für Au-Berneck 05 waren: Nico Varano (2 Treffer), Mihai Giovanny Popescu (2 Treffer), Tobias Dierauer (1 Treffer), Suad Murati (1 Treffer), Mario Zivic (1 Treffer) und Jaro Böhrer (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Baran Er von St. Margrethen erhielt in der 3. Minute die rote Karte.

In der Abwehr gehört Au-Berneck 05 zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 28 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Abwehr von St. Margrethen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 5.3 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Au-Berneck 05. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Au-Berneck 05 ist es der zweite Sieg in Serie.

Au-Berneck 05 tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für St. Margrethen war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Ems 1 kriegt es St. Margrethen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Au-Berneck 05 1 0:13 (0:8) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 1. Flamur Bojaxhi 0:1. 3. Mario Zivic (Penalty) 0:2.10. Flamur Bojaxhi 0:3. 14. Flamur Bojaxhi 0:4. 22. Tobias Dierauer 0:5. 25. Flamur Bojaxhi 0:6. 30. Nico Varano 0:7. 40. Flamur Bojaxhi 0:8. 62. Suad Murati 0:9. 74. Jaro Böhrer 0:10. 77. Mihai Giovanny Popescu 0:11. 86. Mihai Giovanny Popescu 0:12. 90. Nico Varano 0:13. – St.Margrethen: Michele Boppart, Meridion Shefkiu, Valdon Axhija, Baran Er, Zerin Ibrahimi, Bekim Asipi, Arian Nesimi, Fabio Cascetta Ferreira, Miran Sabani, Sascha Burren, Niko Surac. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Sead Vezaj, Mihai Giovanny Popescu, Jaro Böhrer, Daniele Varano, Tobias Dierauer, Mario Zivic, Nico Varano, Ardit Vezaj, Flamur Bojaxhi. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 3. Baran Er.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 02:27 Uhr.