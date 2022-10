3. Liga, Gruppe 4 Favoritensieg bei Zuzwil gegen Kreuzlingen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Zuzwil am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Kreuzlingen gerecht geworden und hat auswärts 4:2 gewonnen.

(chm)

Ein Eigentor von Alen Gloncsak brachte in der 14. Minute die 1:0-Führung für Zuzwil. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 21. Minute, als Sean Zgraggen für Kreuzlingen traf. Das Tor von Hallil Ince in der 56. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Kreuzlingen.

Der Ausgleich für Zuzwil fiel in der 65. Minute (Patrick Gähwiler). Jonah Näf schoss Zuzwil in der 84. Minute zur 3:2-Führung. In der 94. Minute erhöhte Patrick Gähwiler auf 4:2 für Zuzwil.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kreuzlingen. Keine einzige Karte erhielt Zuzwil.

In der Abwehr gehört Zuzwil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 38 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Zuzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 2. Für Zuzwil ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Zuzwil gingen unentschieden aus.

Zuzwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Dussnang 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kreuzlingen hat bisher einmal gewonnen und achtmal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Kirchberg 1 kriegt es Kreuzlingen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Zuzwil 1 2:4 (1:1) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 14. Eigentor (Alen Gloncsak) 0:1.21. Sean Zgraggen 1:1. 56. Hallil Ince 2:1. 65. Patrick Gähwiler 2:2. 84. Jonah Näf 2:3. 94. Patrick Gähwiler 2:4. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Ljubo Vasic, Albin Murtaj, Filip Cvetanovic, Nikola Vasic, Blerand Berisha, Arlind Bitiqi, Granit Avdyli, Marco William De Oliveira Gouveia, Hallil Ince, Sean Zgraggen. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Fabian Steiner, Philip Jud, Dorjan Lekaj, Silvan Moser, Jonah Näf, Daniel Kuhn, Tim Benz, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Verwarnungen: 40. Arlind Bitiqi, 49. Nikola Vasic, 78. Darko Rilak, 84. Martin Veleslavic, 87. Sean Zgraggen, 90. Kristjan Ramaj.

Datenstand: 24.10.2022 01:13 Uhr.

