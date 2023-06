2. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Wattwil Bunt 1929 gegen Bischofszell – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für den Tabellenvierten: Wattwil Bunt 1929 lässt am Samstag zuhause beim 3:2 gegen Bischofszell (Rang 10) nichts anbrennen.

Wattwil Bunt 1929 drehte das Spiel in den letzten 1 Minuten, als Wattwil Bunt 1929 zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Haxhi Shala in der 89. Minute erfolgreich, dann traf Jeton Seferi drei Minuten später zum 3:2. Zum Auftakt der Partie hatte Sasha Fernandez sein Team in der 36. Minute in Führung geschossen. Gleichstand war in der 61. Minute hergestellt: Benjamin Weber traf für Bischofszell. Benjamin Weber war auch gleich für die 2:1-Führung (81. Minute) für Bischofszell verantwortlich. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wattwil Bunt 1929, Romario Mladenovic (96.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Bischofszell, nämlich für Samuel Weber (57.).

Wattwil Bunt 1929 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 29 Punkte bedeuten Rang 3. Wattwil Bunt 1929 hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wattwil Bunt 1929 spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Rang 10). Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Nach der Niederlage büsst Bischofszell einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 11. Für Bischofszell war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Arbon 05 1. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Bischofszell 1 3:2 (1:0) - Grüenau, Wattwil – Tore: 36. Sasha Fernandez 1:0. 61. Benjamin Weber 1:1. 81. Benjamin Weber (Penalty) 1:2.89. Haxhi Shala 2:2. 92. Jeton Seferi 3:2. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Christoph Schneider, Romario Mladenovic, Arton Ibraimi, Marvin Romer, Sasha Fernandez, Timo Baumgartner, Gabriel Simonovic, Yannic Porchet, Maximilien Schönenberger, Haxhi Shala. – Bischo: Manuel Sutter, Flavio Schöb, Benjamin Weber, Nicolas Spiegel, Timo Brüschweiler, Samuel Weber, Florian Eggenberger, Aldin Mujkanovic, Lars Musa, Dominik Neuhauser, Thilo Knellwolf. – Verwarnungen: 57. Samuel Weber, 96. Romario Mladenovic.

