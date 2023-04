3. Liga, Gruppe 4 Favoritensieg bei Wängi gegen Aadorf Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 11) ist Wängi am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Aadorf gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wängi: Yanick Lanker brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Björn Queetz Wängi mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 71. Minute brachte für Aadorf den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Joel Braun. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Oliver Burgermeister für Wängi auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Aadorf. Gelbe Karten gab es bei Wängi für Dominic Holenstein (84.) und Oliver Burgermeister (86.).

Wängi bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Wängi hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wängi tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Kirchberg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (18. April) (20.15 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Für Aadorf ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Aadorf ging unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Münsterlingen 1 kriegt es Aadorf als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Wängi 1 - SC Aadorf 1 3:1 (1:0) - Grosswies, Wängi – Tore: 18. Yanick Lanker 1:0. 57. Björn Queetz 2:0. 71. Joel Braun 2:1. 86. Oliver Burgermeister 3:1. – Waengi: Thierry Rusch, Dominic Holenstein, Stefan Sandmeier, Pascal Holenstein, Simon Böhi, Massimo Tedesco, Oliver Burgermeister, Dario Bommer, Yanick Lanker, Björn Queetz, Gianluca Tedesco. – Aadorf: Federico Ognissanti, Diego Tech, Yanik Düring, Joel Lüthy, Joel Braun, Pascal Ebneter, Michel Trigo, Patrick Bitzer, Mirco Meier, Dennis Luginbühl, Michel Egli. – Verwarnungen: 24. Patrick Bitzer, 32. Dennis Luginbühl, 69. Mirco Meier, 72. Michel Egli, 84. Dominic Holenstein, 86. Oliver Burgermeister.

