4. Liga, Gruppe 6 Favoritensieg bei Tobel-Affeltrangen gegen Steckborn Tobel-Affeltrangen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Steckborn: Der Tabellenzweite siegt auswärts 0:1 gegen den Tabellenachten.

(chm)

Tobel-Affeltrangen geriet zunächst in Rückstand, als Roger Fuchs in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Steckborn gelang. In der 19. Minute glich Tobel-Affeltrangen jedoch aus und ging in der 46. Minute in Führung. Torschützen waren Robin Tobler und Giuseppe Sabatino.

Eine Verwarnung gab es für Steckborn, nämlich für Rinor Sabani (81.). Für Tobel-Affeltrangen gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Tobel-Affeltrangen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 45 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Tobel-Affeltrangen: Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Tobel-Affeltrangen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Tobel-Affeltrangen daheim gegen das drittplatzierte Team FC Pfyn 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Für Steckborn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Steckborn hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steckborn auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Weinfelden-Bürglen 1a. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Steckborn 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 1:2 (1:0) - Emmig, Steckborn – Tore: 15. Roger Fuchs 0:0. 19. Robin Tobler 1:0. 46. Giuseppe Sabatino 1:0. – Steckborn: Noah Weber, Maurice Fehlmann, Dennis Frick, Christian Tcharo, Brian Kressebuch, Andrea Weber, Rui Filipe Ferro Correia, Djem Mustafi, Simeon Rüedi, Riccardo Ranaldo, Robin Tobler. – Tobel-Affeltrangen 2: Christoph Bürge, Alessio Iantosca, Nino Guadagnini, Joao leon Schwarz, Lukas Kuhn, Luca Kistler, Sandro Loser, Giuseppe Sabatino, Roger Fuchs, Marco Niederer, Matthieu Rocheteau. – Verwarnungen: 76. Luca Kistler, 81. Kevin Omondi, 81. Rinor Sabani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 02:35 Uhr.