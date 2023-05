Frauen 3. Liga Favoritensieg bei Staad gegen Wittenbach Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 10) ist Staad am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Wittenbach gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen.

Das erste Tor der Partie fiel für Wittenbach: Catiana Zappa brachte ihre Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 41, als Claudia Stilz für Staad erfolgreich war. Claudia Stilz war es auch, die in der 52. Minute die 2:1-Führung für Staad herstellte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 85. Minute, als Bettina Peter die Führung für Staad auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Wittenbach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 7).

Staad rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Staad hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Staad in einem Auswärtsspiel mit FC Flums-Walenstadt 1 Grp. (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 13. Mai statt (19.15 Uhr, Banau, Flums).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Wittenbach hat bisher einmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Münsterlingen 1 kriegt es Wittenbach als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (19.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Staad 2 - FC Wittenbach 1 3:1 (1:1) - Bützel, Staad – Tore: 25. Catiana Zappa 0:1. 41. Claudia Stilz 1:1. 52. Claudia Stilz 2:1. 85. Bettina Peter 3:1. – Staad: Julia Metzler, Andrea Grüninger, Claudia Hausmann, Maria Feja, Aylin Schmid, Alexandra Roth, Kristjana Nikollaj, Bettina Peter, Maureen Etter, Claudia Stilz, Melanie Alipio Pinto. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Modeste Wohnrau, Michelle Waldner, Robine Baumann, Corina Baumann, Martina Salic, Selina Sutter, Nadja Eisenhut, Iris Niedermann, Catiana Zappa. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

