Frauen 3. Liga Favoritensieg bei Münsterlingen gegen Wittenbach Münsterlingen holt gegen Wittenbach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 0:1.

Münsterlingen ging in der 6. Spielminute durch Katja Roth in Führung, ehe Wittenbach in der 61. Minute (Catiana Zappa) der Ausgleich gelang.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Corina Baumann von Wittenbach erhielt in der 47. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Münsterlingen hat bislang häufig überzeugt: In 15 Spielen hat sie total 45 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Wittenbach ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Münsterlingen: Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Münsterlingen hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Münsterlingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Flums-Walenstadt 1 Grp. (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 29. Mai statt (15.00 Uhr, Banau, Flums).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Wittenbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Wittenbach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FF Toggenburg 2 Grp. Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FC Wittenbach 1 3:1 (0:0) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 6. Katja Roth 0:0. 61. Catiana Zappa 0:1. 70. Melanie Lieberherr 0:1. 83. Melanie Schlegel 0:1. – Münsterlingen: Sandra Manser, Lorena Ricci, Tamara Bringolf, Melanie Lieberherr, Cheyenne Grob, Hanna Dzaferovic, Alessia Ursina Alig, Jelena Scherrer, Melina Schneider, Melanie Schlegel, Katja Roth. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Simona Gahlinger, Kristina Blinde, Robine Baumann, Selina Sutter, Catiana Zappa, Luana Kriech, Martina Perret, Sofia Alessi, Corina Baumann, Iris Niedermann. – Verwarnungen: 47. Corina Baumann.

