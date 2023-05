3. Liga, Gruppe 4 Favoritensieg bei Kirchberg gegen Berg – Entscheidung in der Schlussminute Berg lag gegen Kirchberg deutlich vorne, nämlich 2:0 (35. Minute) und 3:1 (69. Minute) - und verlor dennoch. Kirchberg feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

Das erste Tor der Partie fiel für Berg: Leon Strasser brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Jusuf Shala Berg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mario Kuhn sorgte in der 40. Minute für Kirchberg für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Berg baute die Führung in der 69. Minute (Nico Gwerder) weiter aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Kirchberg zum 2:3 kam in der 70. Minute. Verantwortlich dafür war Ramon Kuhn. Kirchberg glich in der 75. Minute durch Mario Kuhn aus. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute traf Ramon Kuhn zum 4:3-Siegestreffer für Kirchberg.

Gelbe Karten gab es bei Berg für Kevin Schüepp (24.), Yanik manhart (77.) und Jusuf Shala (81.). Eine Verwarnung gab es für Kirchberg, nämlich für Aaron Ress (45.).

In der Abwehr gehört Kirchberg zu den Besten: Total liess das Team 25 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Kirchberg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 37 Punkte bedeuten Rang 3. Für Kirchberg ist es bereits der elfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Kirchberg ging unentschieden aus.

Als nächstes trifft Kirchberg auswärts mit FC Münchwilen 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (13. Mai) statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Mit der Niederlage rückt Berg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 10. Für Berg ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Berg gingen unentschieden aus.

Berg tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (14. Mai) (15.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Kirchberg 1 3:4 (2:1) - Meienägger, Berg – Tore: 9. Leon Strasser 1:0. 35. Jusuf Shala 2:0. 40. Mario Kuhn 2:1. 69. Nico Gwerder 3:1. 70. Ramon Kuhn 3:2. 75. Mario Kuhn 3:3. 90. Ramon Kuhn 3:4. – Berg: Franco Gaccioli, Jusuf Shala, Fabian Helfenberger, Julian Stahel, Leon Strasser, Cristiano Lourenco Alves, Kevin Schüepp, Jannik Scherb, Jannis Stahel, Nico Gwerder, Malik Neusch. – Kirchberg: Levin Rodrigues, Mario Kuhn, Aaron Ress, Franco Loser, Yannic Lang, Adrian Oberholzer, Florian Schefer, Patrice Müller, Pablo Rohner, Aaron Schönenberger, Patrik Brändle. – Verwarnungen: 24. Kevin Schüepp, 45. Aaron Ress, 77. Yanik manhart, 81. Jusuf Shala.

