4. Liga, Gruppe 5 Favoritensieg bei Jedinstvo SG gegen Amriswil Amriswil lag gegen Jedinstvo SG deutlich vorne, nämlich 2:0 (12. Minute) - und verlor dennoch. Jedinstvo SG feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

Ismail Jahja eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Amriswil das 1:0 markierte. Bekim Bekiri erhöhte in der 12. Minute zur 2:0-Führung für Amriswil. Die 29. Minute brachte für Jedinstvo SG den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Antonio Krijan.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 37. Minute, als Admir Basic für Jedinstvo SG traf. Antonio Krijan brachte Jedinstvo SG 3:2 in Führung (52. Minute). Admir Basic sorgte in der 54. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Jedinstvo SG. In der Schlussphase kam Amriswil noch auf 3:4 heran. Denis Trigo war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Jedinstvo SG gab es vier gelbe Karten. Bei Amriswil gab es vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Jedinstvo SG den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 19 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Die Abwehr von Amriswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 25 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.2 Toren pro Match (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Jedinstvo SG. 15 Punkte bedeuten Rang 2. Jedinstvo SG hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Jedinstvo SG zuhause gegen das erstplatzierte Team FC Winkeln SG 2 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Amriswil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Amriswil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Sarajevo 92 92 1 kriegt es Amriswil als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Amriswil 2b - FK Jedinstvo SG 1 3:4 (2:2) - Tellenfeld, Amriswil – Tore: 9. Ismail Jahja 1:0. 12. Bekim Bekiri 2:0. 29. Antonio Krijan 2:1. 37. Admir Basic 2:2. 52. Antonio Krijan 2:3. 54. Admir Basic 2:4. 87. Denis Trigo 3:4. – Amriswil: Enea Venezia, Dario Lopardo, Manuel Christen, Bekim Bekiri, Alessio Piccirillo, Miodrag Sinik, Robin De Lorenzo, Salvador Ribeiro Blanco, Ismail Jahja, Denis Trigo, Christian Mahler. – Jedinstvo SG: Dorde Milutinovic, Strahinja Mitic, Admir Basic, Marko Milic, Fabio Stojanovic, Altin Selmanaj, Predrag Kostadinovic, Antonio Krijan, Filip Grujic, José Miguel Oliveira Alves Miquelino, Ridvan Demirci. – Verwarnungen: 35. Strahinja Mitic, 40. Alessio Piccirillo, 40. José Miguel Oliveira Alves Miquelino, 58. Altin Selmanaj, 70. Salvador Ribeiro Blanco, 73. Ruben Filipe Oliveira Costa, 80. Denis Trigo, 93. Manuel Christen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Datenstand: 01.10.2022 14:08 Uhr.

