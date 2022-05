2. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Dardania SG gegen Montlingen – Siegtreffer in allerletzter Minute Dardania SG siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Montlingen: Der Tabellenzweite siegt zuhause 3:2 gegen den Tabellenelften.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Dardania SG das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Vanim Haxhijaj.

Fisnik Sinani hatte davor in der 53. Minute zum 1:0 für Dardania SG getroffen. Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Arianit Preniqi Dardania SG mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 67. Minute verwandelte Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira erfolgreich einen Elfmeter und brachte Montlingen so auf 1:2 heran. Gleichstand war in der 86. Minute hergestellt: Valdet Istrefi traf für Montlingen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Montlingen sah Manuel Bont (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Montlingen weitere vier gelbe Karten. Bei Dardania SG erhielten Jetmir Beqiraj (19.) und Erjon Mucodemi (82.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Dardania SG zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Dardania SG nicht verändert. 34 Punkte bedeuten Rang 2. Für Dardania SG ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Dardania SG gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Dardania SG auswärts mit FC Au-Berneck 05 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (17.00 Uhr, Degern, Au).

Für Montlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Montlingen hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Montlingen geht es zuhause gegen FC Ruggell 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: KF Dardania St. Gallen 1 - FC Montlingen 1 3:2 (0:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 53. Fisnik Sinani 1:0. 60. Arianit Preniqi 2:0. 67. Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira (Penalty) 2:1.86. Valdet Istrefi 2:2. 92. Vanim Haxhijaj 3:2. – Dardania SG: Vanim Haxhijaj, Jetmir Beqiraj, Berat Nesimi, Gentian Himaj, Rohollah Afkari, Latif Canoski, Alban Morina, Kushtrim Berisha, Nico Casanova, Fisnik Sinani, Arianit Preniqi. – Montlingen: Pascal Wittwer, Fabio Wörnhard, Manuel Bont, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira, Nando Lüchinger, Sandro Lüchinger, Valdet Istrefi, Livio Lüchinger, Ralph Heeb. – Verwarnungen: 9. Nando Lüchinger, 12. Fabio Klingler, 19. Jetmir Beqiraj, 54. Fabio Wörnhard, 74. Argurian Bojaxhi, 82. Erjon Mucodemi – Ausschluss: 90. Manuel Bont.

