2. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Arbon gegen Romanshorn Arbon holt gegen Romanshorn auswärts einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Samstag gegen den Tabellenneunten 2:0.

(chm)

Bereits in der 2. Minute traf Kevin Bärlocher zum 1:0. Das letzte Tor der Partie fiel in der 81. Minute, als Doriano Telatin die Führung für Arbon auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es total acht Karten. Romanshorn kassierte sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Arbon für Arxhende Rulani (58.) und Kevin Bärlocher (64.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Arbon: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.3 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg hält Arbon seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 43 Punkten. Arbon hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Arbon spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Linth 04 2 (Rang 12). Das Spiel findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Mit der Niederlage rückt Romanshorn in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 10. Romanshorn hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Romanshorn spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Henau 1 (Platz 5). Das Spiel findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Arbon 05 1 0:2 (0:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 2. Kevin Bärlocher 0:1. 81. Doriano Telatin 0:2. – Romanshorn: Raphael Marolf, Luca Friederich, Christian Lang, Bahtjar Ajvazaj, Albasan Sadiki, Edonat Sadiki, Fisnik Idrizi, Nils Spindler, Fabian Züllig, Gabriel Pereira Magalhaes, Kai Länzlinger. – Arbon: Ivan Miguel Valente Costa, Marvin Merz, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Claudio Lämmler, Arxhende Rulani, Giosue Dannenmann, Doriano Telatin, Kevin Bärlocher, Marco Ciullo, Fabian Hug. – Verwarnungen: 10. Nils Spindler, 17. Fisnik Idrizi, 26. Gabriel Pereira Magalhaes, 58. Arxhende Rulani, 61. Christian Lang, 64. Kevin Bärlocher, 70. Dario Lucarelli, 74. Edonat Sadiki.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 04:51 Uhr.