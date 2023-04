3. Liga, Gruppe 3 Favorit Wittenbach siegt klar gegen Abtwil Wittenbach hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Abtwil gesiegt: Der Leader gewinnt am Sonntag auswärts 4:0 gegen den Tabellenelften.

(chm)

Das Tor von Ciro Marino in der 7. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Wittenbach. In der 40. Minute baute der gleiche Ciro Marino die Führung für Wittenbach weiter aus. Wittenbach erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Loris Flück weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Patrick Brülisauer in der 70. Minute, als er für Wittenbach zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wittenbach erhielten Loris Flück (38.) und Severin Stricker (58.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Abtwil, Moritz Kupferschmid (29.) kassierte sie.

Die Offensive von Wittenbach hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Abtwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Wittenbach bleibt Leader: Das Team hat nach 16 Spielen 40 Punkte auf dem Konto. Für Wittenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Wittenbach daheim mit FC Niederwil 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Für Abtwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Abtwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Brühl SG 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (13.30 Uhr, Paul).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Wittenbach 1 0:4 (0:3) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 7. Ciro Marino 0:1. 40. Ciro Marino 0:2. 42. Loris Flück 0:3. 70. Patrick Brülisauer 0:4. – Abtwil: Yannick Fey, Severin Fey, Manuel Eigenmann, Christian Ammann, Fabian Helbling, Felix Kunzmann, Jeanret Drittenbass, Livio Lamorte, Moritz Kupferschmid, Renato Gröli, Berkay Oeztürk. – Wittenbach: Severin Stricker, Jan Zellweger, Dominik Eisenhut, Joel Pfister, Ramon Mahr, Moritz Angehrn, Lukas Hungerbühler, Loris Flück, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 29. Moritz Kupferschmid, 38. Loris Flück, 58. Severin Stricker.

