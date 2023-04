4. Liga, Gruppe 7 Favorit Wil siegt deutlich gegen Flawil Wil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Flawil: Der Tabellenzweite siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Raoul Matteo Memoli traf in der 12. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Wil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wil stellte Osman Sabani in Minute 73 her. Nur acht Minuten später traf Osman Sabani erneut, so dass es in der 81. Minute 3:0 für Wil hiess.

Bei Flawil erhielten Aram Celik (31.), Dario Zurkic (51.) und Sandro Gebert (75.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wil, Osman Sabani (75.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.1 Toren pro Spiel ist Wil bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Flawil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 6).

Keine Änderung in der Tabelle für Wil: Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 2. Für Wil ist es der zweite Sieg in Serie.

Wil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bazenheid 2 (Platz 5). Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Flawil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Flawil ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison.

Mit dem viertplatzierten FC Henau 2 kriegt es Flawil als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 22. April statt (19.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Wil 1900 1 - FC Flawil 2 3:0 (1:0) - Lidl Sportpark Bergholz, Wil – Tore: 12. Raoul Matteo Memoli 1:0. 73. Osman Sabani 2:0. 81. Osman Sabani 3:0. – Wil: Elvin Balaj, Davide Scarlino, Michael Tadic, Alen Ljaljic, Alen Skrijelj, Raoul Matteo Memoli, Amar Skenderovic, Alessandro Mauriello, Thomas Braun, Ilaz Ilazi, Osman Sabani. – Flawil: Nino Frei, Remo Gebert, David Metzger, Sandro Gebert, Manuel Lauchenauer, Dario Zurkic, Aram Celik, Ramon Helbling, Ricardo Manuel Rodrigues Duarte, Leroy Altenburger, Edon Demaj. – Verwarnungen: 31. Aram Celik, 51. Dario Zurkic, 75. Osman Sabani, 75. Sandro Gebert.

