4. Liga, Gruppe 6 Favorit Weinfelden-Bürglen siegt deutlich gegen KS-Sulgen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Weinfelden-Bürglen am Samstag seiner Favoritenrolle gegen KS-Sulgen gerecht geworden und hat zuhause 5:0 gewonnen.

Davide Meresi traf in der 23. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Weinfelden-Bürglen. In der 65. Minute baute Majuran Sothikumaran den Vorsprung für Weinfelden-Bürglen auf zwei Tore aus (2:0). Marco Racaniello baute in der 73. Minute die Führung für Weinfelden-Bürglen weiter aus (3:0). Marco Racaniello traf per Elfmeter.

Majuran Sothikumaran baute in der 75. Minute die Führung für Weinfelden-Bürglen weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Patrik Rosa Ferreira, der in der 84. Minute die Führung für Weinfelden-Bürglen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Weinfelden-Bürglen, Tiago Alexandre Rosa Ferreira (56.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei KS-Sulgen erhielt: Salem Jusufi (78.)

In der Defensive hat Weinfelden-Bürglen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 36 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für KS-Sulgen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Weinfelden-Bürglen unverändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Weinfelden-Bürglen hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Die nächste Partie für Weinfelden-Bürglen steht nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen AS Calcio Kreuzlingen 2 (Platz 8) an. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

KS-Sulgen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. KS-Sulgen hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft KS-Sulgen nach der Winterpause auf fremdem Terrain auf FC Henau 2 (Platz 6). Die Partie findet am 2. April statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC KS-Sulgen 1 5:0 (1:0) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 23. Davide Meresi 1:0. 65. Majuran Sothikumaran 2:0. 73. Marco Racaniello (Penalty) 3:0.75. Majuran Sothikumaran 4:0. 84. Patrik Rosa Ferreira 5:0. – WeinfeldenBuerglen: Jelle Erni, Marco Racaniello, Patrik Rosa Ferreira, Aldin Talic, Finn Ziegler, Yves Dietrich, Res Erismann, Tiago Alexandre Rosa Ferreira, Colin Zbinden, Majuran Sothikumaran, Davide Meresi. – Ks Sulgen: Marsell Gjini, Mevlan Avdiji, Erhan Erden, Salem Jusufi, Enes Evci, Elldin Rexha, Alban Ademi, Raphael Klotz, Robin Spring, Shqipdon Shala, Amir Ziberi. – Verwarnungen: 56. Tiago Alexandre Rosa Ferreira, 78. Salem Jusufi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC KS-Sulgen 1 5:0, SC Berg 1 - FC Amriswil 2 2:1, FC Henau 2 - FC Niederwil 1 1:5

Tabelle: 1. SC Berg 1 9 Spiele/27 Punkte (35:7). 2. FC Niederwil 1 9/22 (46:11), 3. FC Weinfelden-Bürglen 1a 9/21 (36:9), 4. FC Uzwil 3a 9/13 (18:19), 5. FC Amriswil 2 9/12 (19:21), 6. FC Henau 2 9/11 (24:25), 7. FC Bischofszell 2 9/8 (17:26), 8. AS Calcio Kreuzlingen 2 9/7 (9:36), 9. FC Zuzwil 2 9/6 (17:33), 10. FC KS-Sulgen 1 9/4 (9:43).

