3. Liga, Gruppe 3 Favorit Teufen siegt gegen Rorschach-Goldach – Yanick Walser mit Last-Minute-Treffer Rorschach-Goldach lag gegen Teufen deutlich vorne, nämlich 2:0 (60. Minute) - und verlor dennoch. Teufen feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Teufen geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Den Auftakt machte Fabian Büchler, der in der 26. Minute für Rorschach-Goldach zum 1:0 traf. Per Penalty erhöhte Furkan Kalmis in der 60. Minute zum 2:0 für Rorschach-Goldach.

Zunächst gelang Joshua Andraska der Anschlusstreffer. Dann kehrte Teufen das Spiel noch mit zwei späten Toren. Zunächst war Cyrill Rohner in der 90. Minute erfolgreich, dann traf Yanick Walser ein Minuten später zum 3:2.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Teufen gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rorschach-Goldach für Yves Rusch (57.) und Haki Baralija (69.).

Die Offensive von Teufen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rorschach-Goldach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 41 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Teufen um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 4. Teufen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Teufen nach der Winterpause in einem Heimspiel auf FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 12). Das Spiel findet am 26. März statt (18.30 Uhr, Göbsimühle, Bühler).

Rorschach-Goldach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Rorschach-Goldach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Rorschach-Goldach geht es nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Teufen 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (18.30 Uhr, Göbsimühle, Bühler).

Telegramm: FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Teufen 1 2:3 (1:0) - Sportanlage Kellen, Tübach – Tore: 26. Fabian Büchler 1:0. 60. Furkan Kalmis (Penalty) 2:0.68. Joshua Andraska 2:1. 90. Cyrill Rohner 2:2. 91. Yanick Walser 2:3. – Rorschach-Goldach: Manuel Tobler, Haki Baralija, Yves Rusch, Moritz Schäfer, Philipp Joos, Alessandro Campobasso, Janis Holderegger, Patrick Scheier, Daniele Campobasso, Gabriel Santamaria Jimenez, Fabian Büchler. – Teufen: Timo Fässler, Jannik Marti, Fabio Panella, Cyrill Rohner, Claudio Fässler, Joshua Andraska, Ramon Germann, Luca Locher, Davide Schubiger, Lukas Kern, Roman Ehrbar. – Verwarnungen: 24. Lukas Kern, 31. Fabio Panella, 57. Yves Rusch, 59. Cyrill Rohner, 69. Haki Baralija, 80. Cristian Creo Garcia.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Teufen 1 2:3, FC Gossau 2 - SC Brühl 2 4:0, FC Appenzell 1 - FC Zuzwil 1 1:2

Tabelle: 1. FC Flawil 1 11 Spiele/28 Punkte (27:9). 2. SC Brühl 2 11/21 (26:15), 3. FC Zuzwil 1 11/20 (19:14), 4. FC Teufen 1 11/20 (28:27), 5. FC Bütschwil 1 11/18 (25:18), 6. FC Neckertal-Degersheim 1 11/16 (24:22), 7. FC Besa 1 11/16 (23:23), 8. FC Gossau 2 11/12 (30:32), 9. FC Appenzell 1 11/12 (19:19), 10. FC Wittenbach 1 11/12 (20:17), 11. FC Rorschacherberg 1 11/7 (14:30), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 11/4 (12:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2021 20:25 Uhr.