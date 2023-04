4. Liga, Gruppe 2 Favorit Sevelen siegt gegen Thusis/Cazis Sieg für den Tabellenzweiten: Sevelen lässt am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Thusis/Cazis (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sevelen: Endre Kepenyes brachte seine Mannschaft in der 53. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 59. Minute, als Jonas Jehli für Thusis/Cazis traf. Endre Kepenyes brachte Sevelen 2:1 in Führung (70. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Armend Eljezi in der 81. Minute. Er traf zum 3:1 für Sevelen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Thusis/Cazis erhielten Robert Cristian Anghel (24.) und Sharujhan Sathananthan (32.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Sevelen, nämlich für Armend Eljezi (41.).

Die Offensive von Sevelen hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 42 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Thusis/Cazis ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Sevelen nicht verändert. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Für Sevelen ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Sevelen ging unentschieden aus.

Sevelen bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Grabs 1. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Für Thusis/Cazis hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Thusis/Cazis hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Thusis/Cazis geht es daheim gegen FC Ruggell 2 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (15.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Telegramm: FC Thusis/Cazis 2a Grp. - FC Sevelen 1 1:3 (0:0) - St. Martin, Cazis – Tore: 53. Endre Kepenyes 0:1. 59. Jonas Jehli 1:1. 70. Endre Kepenyes 1:2. 81. Armend Eljezi 1:3. – Thusis/Cazis: Yanis Kaufmann, Roger Capaul, Athavan Dharmarajah, Elia Senn, Fadri Menn, Roy Wischnewski, Robin Tillessen, Simon Tanno, Francesco Direnzo, Sharujhan Sathananthan, Robert Cristian Anghel. – Sevelen: David Walser, Armend Eljezi, Armin Kepenyes, Dario Fuoco, Darko Kaurin, Antonio Verdicchia, Altin Jahiji, Endre Kepenyes, Elilnayan Subendran, Luan Isufi, Lorik Jahiji. – Verwarnungen: 24. Robert Cristian Anghel, 32. Sharujhan Sathananthan, 41. Armend Eljezi.

