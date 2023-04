3. Liga, Gruppe 2 Favorit Sargans siegt gegen Balzers – Manuel Ackermann trifft zum Sieg Balzers lag gegen Sargans deutlich vorne, nämlich 2:0 (38. Minute) - und verlor dennoch. Sargans feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Sargans geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Das erste Tor der Partie fiel für Balzers: Noah Miler brachte seine Mannschaft in der 34. Minute 1:0 in Führung. Mohammed Hachem Ouanes sorgte in der 38. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Balzers.

Die Wende gelang Sargans ab der 49. Minute, als Kevin Willi zum 1:2 traf. Es folgte in der 72. Minute der Ausgleichstreffer durch Kevin Willi, ehe Manuel Ackermann in der 74. Minute der Siegtreffer gelang.

Bei Balzers sah Laurin Stocker (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Julian Frick (15.) und Laurin Stocker (63.). Eine Verwarnung gab es für Sargans, nämlich für Sven Mathis (89.).

Sargans hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 36 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Sargans unverändert. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Sargans ist es der zweite Sieg in Serie.

Sargans spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Uznach 1 (Rang 9). Diese Begegnung findet am Mittwoch (3. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Für Balzers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Balzers hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Balzers trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Rüthi 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 6. Mai statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Balzers 2 - FC Sargans 1 2:3 (2:0) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 34. Noah Miler 1:0. 38. Mohammed Hachem Ouanes 2:0. 49. Kevin Willi 2:1. 72. Kevin Willi 2:2. 74. Manuel Ackermann 2:3. – Balzers: Selim Bajrami, Dario Schlegel, Laurin Stocker, Dany Ferreira Eido, Mike Almer, Julian Frick, Gebril Hassan, Kevin Ferreira Eido, Noah Miler, Mohammed Hachem Ouanes, Benjamin Vogt. – Sargans: Christian Hermann, Sven Mathis, Chris Tanner, Benjamin Weber, Fabian Schai, Arlind Berisha, Manuel Ackermann, Kevin Willi, Rahulan Sivalingam, Manuel Mullis, Sandro Willi. – Verwarnungen: 15. Julian Frick, 63. Laurin Stocker, 89. Sven Mathis – Ausschluss: 70. Laurin Stocker.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 19:05 Uhr.