4. Liga, Gruppe 4 Favorit Rorschach-Goldach siegt gegen St. Otmar Rorschach-Goldach holt gegen St. Otmar auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellenachten 4:2.

Das Skore eröffnete Milan Latinovic in der 16. Minute. Er traf für St. Otmar zum 1:0. Der Ausgleich für Rorschach-Goldach fiel in der 20. Minute (Patrick Scheier). Emir Ademaj erzielte in der 37. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rorschach-Goldach.

Daniele Campobasso sorgte in der 49. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Rorschach-Goldach. Dank dem Treffer von Milan Latinovic (50.) reduzierte sich der Rückstand für St. Otmar auf ein Tor (2:3). In der 66. Minute schoss Furkan Kalmis Rorschach-Goldach mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von St. Otmar. Bei Rorschach-Goldach erhielten Haki Baralija (60.) und Philipp Joos (84.) eine gelbe Karte.

Rorschach-Goldach hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Die total 47 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Die Abwehr von St. Otmar kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Rorschach-Goldach bleibt Leader: Nach 15 Spielen hat das Team 33 Punkte. Für Rorschach-Goldach ist es bereits der elfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen.

Rorschach-Goldach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rotmonten SG 1 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Für St. Otmar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Für St. Otmar war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf St. Otmar wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team FC Rebstein 2b, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 20. Mai statt (15.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC St. Otmar 1b - FC Rorschach-Goldach 17 2 2:4 (1:2) - Lerchenfeld, St. Gallen – Tore: 16. Milan Latinovic 1:0. 20. Patrick Scheier 1:1. 37. Emir Ademaj 1:2. 49. Daniele Campobasso 1:3. 50. Milan Latinovic 2:3. 66. Furkan Kalmis (Penalty) 2:4. – St.Otmar: Nikola Arbutina, Slobodan Dimic, Nemanja Abadzic, Hamdija Hukanovic, Nelson Manuel Viegas Pelica, Stefan Saracevic, Mohamed Ali Elmi, Elvedin Suljanovic, Nemanja Kocic, Nikola Kocic, Milan Latinovic. – Rorschach-Goldach: Dominic Huber, Haki Baralija, Marco Büchel, Diogo Da Costa Lopes, Philipp Joos, Patrick Scheier, Ruben Arena, Daniele Campobasso, Furkan Kalmis, Fisnik Sinani, Emir Ademaj. – Verwarnungen: 22. Hamdija Hukanovic, 29. Elvedin Suljanovic, 60. Haki Baralija, 73. Mohamed Ali Elmi, 84. Philipp Joos, 92. Stefan Saracevic, 95. Nemanja Ravic.

