4. Liga, Gruppe 3 Favorit Rheineck siegt gegen Staad – Fabian Krämer mit Siegtor Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 10) ist Rheineck am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Staad gerecht geworden und hat auswärts 2:1 gewonnen.

(chm)

Zunächst musste Rheineck einen Rückstand hinnehmen: In der 45. Minute traf Roman Künzle für Staad zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von sechs Minuten schaffte Rheineck aber die Wende. Zuerst erzielte Arbër Gjinaj (69.) den Ausgleich. Fabian Krämer schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Rheineck.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rheineck sah Taras Zinko (71.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Taras Zinko (18.) und Vito Frano (60.). Bei Staad sah Philipp Wilhelm (68.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem John Patrick Dornbierer (65.) und Roman Künzle (85.).

Rheineck hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 25 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Rheineck unverändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Rheineck ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Rheineck in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Montlingen 2 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (16.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Staad verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Staad hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Staad trifft im nächsten Spiel daheim auf USV Eschen/Mauren 3 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 21. Oktober statt (20.30 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Staad 2 - FC Rheineck 1a 1:2 (1:0) - Bützel, Staad – Tore: 45. Roman Künzle 1:0. 69. Arbër Gjinaj 1:1. 75. Fabian Krämer 1:2. – Staad: Luca Buschauer, Philipp Wilhelm, John Patrick Dornbierer, Sladjan Denic, Andreas Bühler, Robin Nicolas Filiz, Marco Liechti, Nico Gmünder, Lukas Manser, Predrag Krnetic, Roman Künzle. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Christian Sutter, Luca Müller, Simon Jankovics, Marcel Niederer, Vito Frano, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Fabian Krämer, Taras Zinko, Patrick Koch, Veprim Krasniqi. – Verwarnungen: 18. Taras Zinko, 60. Vito Frano, 65. John Patrick Dornbierer, 85. Roman Künzle – Ausschlüsse: 68. Philipp Wilhelm, 71. Taras Zinko.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2022 23:45 Uhr.

