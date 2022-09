3. Liga, Gruppe 4 Favorit Münsterlingen siegt gegen Aadorf – Später Siegtreffer Münsterlingen holt gegen Aadorf zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Donnerstag gegen den Tabellenelften 2:1.

Münsterlingen geriet zunächst in Rückstand, als Dennis Luginbühl in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Aadorf gelang. In der 59. Minute glich Münsterlingen jedoch aus und ging in der 84. Minute in Führung. Torschützen waren Lukas Ryter und Dominic Beck.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aadorf erhielten Joel Lüthy (54.) und Josua Bühler (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Münsterlingen erhielt: Gabrijel Ljevak (90.)

In der Abwehr gehört Münsterlingen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Münsterlingen von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Für Münsterlingen ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen.

Als nächstes tritt Münsterlingen in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Bütschwil 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Unverändert liegt Aadorf auf Rang 11. Das Team hat einen Punkt. Für Aadorf war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Aadorf verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem fünftplatzierten FC Neckertal-Degersheim 1 kriegt es Aadorf als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - SC Aadorf 1 2:1 (0:1) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 15. Dennis Luginbühl 0:1. 59. Lukas Ryter 1:1. 84. Dominic Beck 2:1. – Muensterlingen: Luca Alder, Silas Meister, Yannic Dornbierer, Dominic Beck, Rafael Lobo Alves, Afif Ghribi, Danilo Ferrari, Livio Stibi, Andreas Hartnik, Lukas Ryter, Gabrijel Ljevak. – Aadorf: Federico Ognissanti, Mattia Otto, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Joel Braun, Jeremias Dölger, Elias Moser, Joel Lüthy, Josua Bühler, Dennis Luginbühl, Michel Trigo. – Verwarnungen: 54. Joel Lüthy, 89. Josua Bühler, 90. Gabrijel Ljevak.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

