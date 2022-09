2. Liga, Gruppe 2 Favorit Henau siegt klar gegen Wattwil Bunt 1929 Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 12) ist Henau am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Wattwil Bunt 1929 gerecht geworden und hat zuhause 6:1 gewonnen.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Henau über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Wattwil Bunt 1929 war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.Es war ein Eigentor des Gegners.

Die Torschützen für Henau waren: Robin Holenstein, Paul Heine, Manuel Bossart, Jan Näf, Dario Regazzoni und Cédric Löhrer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Henau, Robin Holenstein (32.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Wattwil Bunt 1929 erhielt: Haxhi Shala (65.)

Henau spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 13 erzielten Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Wattwil Bunt 1929 ein relativ häufiges Phänomen. Die total 13 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match (Rang 12).

Henau verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Für Henau ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Henau auswärts gegen das zweitplatzierte Team FC Arbon 05 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.15 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Wattwil Bunt 1929 liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Wattwil Bunt 1929 muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Wattwil Bunt 1929 zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem viertplatzierten AS Calcio Kreuzlingen 1 kriegt es Wattwil Bunt 1929 als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (14. September) statt (20.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 6:1 (2:1) - Rüti, Henau – Tore: 23. Manuel Bossart (Penalty) 1:0.26. Jan Näf 2:0. 32. Eigentor (Renato Hungerbühler) 2:1.55. Robin Holenstein 3:1. 90. Dario Regazzoni 4:1. 92. Cédric Löhrer 5:1. 94. Paul Heine 6:1. – Henau: Manuel Eberle, Remo Dal Molin, Alessandro Veluscek, Claudio Schmidt, Renato Hungerbühler, Manuel Bossart, Jan Näf, Robin Holenstein, Markus Anderes, Marvin Wiedemeier, Dario Regazzoni. – Wattwil Bunt 1929: Mattia Rossi, Michael Scherrer, Christoph Schneider, Marvin Romer, Marco Osterwalder, Yannic Porchet, Haxhi Shala, Timo Baumgartner, Roger Kuhn, Edonit Gashi, Jeton Seferi. – Verwarnungen: 32. Robin Holenstein, 65. Haxhi Shala.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 19:32 Uhr.

