3. Liga, Gruppe 3 Favorit Gossau siegt gegen Fortuna SG Sieg für den Tabellensechsten: Gossau lässt am Donnerstag auswärts beim 3:1 gegen Fortuna SG (Rang 12) nichts anbrennen.

Das erste Tor der Partie fiel für Gossau: Simone Loprete brachte seine Mannschaft in der 19. Minute 1:0 in Führung. In der 60. Minute baute David Pavlovic den Vorsprung für Gossau auf zwei Tore aus (2:0). Zum 1:2-Anschlusstreffer für Fortuna SG kam es, als Ueli Treichler in der 82. Minute ins eigene Tor traf. Das letzte Tor der Partie fiel in der 83. Minute, als Andreas Bischofberger die Führung für Gossau auf 3:1 erhöhte.

Bei Gossau sah David Pavlovic (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Zlatibor Kovacevic (49.), David Pavlovic (92.) und Xhelal Reshani (93.). Fortuna SG blieb ohne Karte.

Die Offensive von Gossau hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Fortuna SG ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 66 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Gossau um einen Platz nach vorne. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Gossau hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gossau spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Abtwil-Engelburg 2 (Rang 11). Die Partie findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Fortuna SG verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Fortuna SG hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. 16 Spiele gingen verloren.

Fortuna SG trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Appenzell 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Gossau 2 1:3 (0:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 19. Simone Loprete 0:1. 60. David Pavlovic 0:2. 82. Eigentor (Ueli Treichler) 1:2.83. Andreas Bischofberger 1:3. – Fortuna SG: Sebastian Huarte, Emin Ordu, Patrick Menzi, Perparim Shala, Dominik Geisser, David Koller, Alessandro Amodeo, Kasim Palaz, Savel Singh, Stéphane Weber, Florin Hellmüller. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Zlatibor Kovacevic, Ueli Treichler, Kevin Betz, David Pavlovic, Zino Coppola, Edin Mujkanovic, Simone Loprete, Antonio Fernandez Puron, Aleksandar Vujinovic. – Verwarnungen: 49. Zlatibor Kovacevic, 92. David Pavlovic, 93. Xhelal Reshani – Ausschluss: 92. David Pavlovic.

