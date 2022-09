4. Liga, Gruppe 5 Favorit Gossau siegt gegen Amriswil Gossau holt gegen Amriswil auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Freitag gegen den Tabellenneunten 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gossau: Erion Bytyqi brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Neun Minuten dauerte es, ehe Erion Bytyqi erneut erfolgreich war. Er traf in der 11. Minute zum 2:0 für Gossau. Nikola Ivankovic baute in der 12. Minute die Führung für Gossau weiter aus (3:0).

Gossau erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Lazar Mitrovic weiter auf 4:0. Giuseppe Pastena (47. Minute) liess Amriswil auf 1:4 herankommen. Ein Eigentor (Damian Andric) in Minute 53 eine Verkürzung des Rückstands von Amriswil auf 2:4. Pechvogel Pavel Singh traf in der 92. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Amriswil zum 3:4 bedeutete.

Bei Gossau sah Nikola Cvitkovac (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yannic Herzog (50.) und Nikola Cvitkovac (60.). Bei Amriswil erhielten Atilla Varoglu (43.) und Alessio Piccirillo (81.) eine gelbe Karte.

Gossau hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 9 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Amriswil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich Gossau von Rang 3 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Gossau hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gossau in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC St. Otmar 1a. Das Spiel findet am 10. September statt (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Unverändert liegt Amriswil auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Amriswil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Amriswil geht es zuhause gegen FC Winkeln SG 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 9. September statt (20.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: FC Amriswil 2b - FC Gossau 3 3:4 (1:4) - Tellenfeld, Amriswil – Tore: 2. Erion Bytyqi 0:1. 11. Erion Bytyqi 0:2. 12. Nikola Ivankovic 0:3. 32. Lazar Mitrovic 0:4. 47. Giuseppe Pastena 1:4. 53. Eigentor (Damian Andric) 2:4.92. Eigentor (Pavel Singh) 3:4. – Amriswil: Enea Venezia, Robin De Lorenzo, Manuel Christen, Salvador Ribeiro Blanco, Patric Hähni, Ismail Jahja, Lucas Högger, Giuseppe Pastena, Damjan Sinik, Domenico Pellegrino, Atilla Varoglu. – Gossau: Marko Anokic, Fabian Fichter, Vlado Vulovic, Yannic Herzog, Damian Andric, Lazar Mitrovic, Erion Bytyqi, Fabio Cardon, Jon Mustafa, Cristian Bakacsi, Nikola Ivankovic. – Verwarnungen: 43. Atilla Varoglu, 50. Yannic Herzog, 60. Nikola Cvitkovac, 81. Alessio Piccirillo – Ausschluss: 90. Nikola Cvitkovac.

Datenstand: 03.09.2022 16:57 Uhr.

