4. Liga, Gruppe 7 Favorit Frauenfeld siegt gegen Flawil Sieg für den Tabellenvierten: Frauenfeld lässt am Samstag zuhause beim 2:0 gegen Flawil (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Samuel Beliansky erzielte in der 12. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Frauenfeld. In der 34. Minute sorgte Jari Engeli für den Schlusspunkt: er traf zum 2:0 für Frauenfeld.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frauenfeld für Mario Jakobcin (71.) und Youssef Marhoussi (82.). Eine Verwarnung gab es für Flawil, nämlich für Sukri Ferati (45.).

In der Abwehr gehört Frauenfeld zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Frauenfeld rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 3. Frauenfeld hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Frauenfeld auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wil 1900 1. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Flawil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Flawil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Flawil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ebnat-Kappel 1. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (16.45 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Frauenfeld 2a - FC Flawil 2 2:0 (2:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 12. Samuel Beliansky 1:0. 34. Jari Engeli 2:0. – Frauenfeld: Mathias Kienast, Brendon Zefi, Ledion Jashari, Nico Brechbühl, Youssef Marhoussi, Mischa Murpf, Jari Engeli, Ibrahim Ben Dhia, Mario Jakobcin, Adrian Alvarez, Samuel Beliansky. – Flawil: Nino Frei, Remo Gebert, David Metzger, Sandro Gebert, Manuel Lauchenauer, Leonard Cakolli, Sukri Ferati, Iwan Signer, Florin Metzger, Leroy Altenburger, Edon Demaj. – Verwarnungen: 45. Sukri Ferati, 71. Mario Jakobcin, 82. Youssef Marhoussi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

