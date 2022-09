3. Liga, Gruppe 2 Favorit Diepoldsau-Schmitter siegt klar gegen Weesen Sieg für den Tabellenvierten: Diepoldsau-Schmitter lässt am Freitag auswärts beim 5:1 gegen Weesen (Rang 11) nichts anbrennen.

(chm)

Weesen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Romano Böni ging das Team in der 8. Minute in Führung. Gleichstand war in der 31. Minute hergestellt: Aldo Giani traf für Diepoldsau-Schmitter.

Danach drehte Diepoldsau-Schmitter auf. Das Team schoss ab der 56. Minute noch vier weitere Tore, während Weesen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Diepoldsau-Schmitter waren: Ogün Hot, Leandro Aloi, Ivan Ivic, Elija Holenstein und Aldo Giani. Einziger Torschütze für Weesen war: Romano Böni (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Diepoldsau-Schmitter für Marc Gröber (52.), Cyril Dietsche (78.) und Ivan Ivic (84.). Gelbe Karten gab es bei Weesen für Oliver Gutknecht (46.), Fabio Böni (58.) und Jonah Gutknecht (83.).

In der Defensive hat Diepoldsau-Schmitter in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.5 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 11 geschossenen Toren Rang 3.

Die Abwehr von Weesen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Diepoldsau-Schmitter verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Für Diepoldsau-Schmitter ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Als nächstes trifft Diepoldsau-Schmitter in einem Heimspiel mit FC Rebstein 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 24. September statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Weesen steht in der Tabelle neu auf Rang 12 (zuvor: 11). Das Team hat null Punkte. Weesen hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Weesen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 24. September statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Telegramm: FC Weesen 2 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 1:5 (1:1) - Moos, Weesen – Tore: 8. Romano Böni 1:0. 31. Aldo Giani 1:1. 56. Ogün Hot 1:2. 60. Leandro Aloi 1:3. 83. Ivan Ivic 1:4. 92. Elija Holenstein 1:5. – Weesen: Ramon Ackermann, Janic Böni, Jan Büsser, Blerant Memeti, Samuel Mortagna, Fabio Böni, Bleon Ramadani, Joschua Gerber, Ramadan Bektenov, Oliver Gutknecht, Romano Böni. – Diepoldsau: Michael Mäder, Bence Szin, Sandro Sonderegger, Wilhelm Durot, Kimi Metzler, Leandro Aloi, Aldo Giani, Marc Gröber, Esmir Shajnoski, Sinan Ayhan, Ogün Hot. – Verwarnungen: 46. Oliver Gutknecht, 52. Marc Gröber, 58. Fabio Böni, 78. Cyril Dietsche, 83. Jonah Gutknecht, 84. Ivan Ivic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 21:40 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.