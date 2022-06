2. Liga, Gruppe 1 Favorit Dardania SG siegt gegen St. Margrethen Dardania SG hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen St. Margrethen gesiegt: Der Leader gewinnt am Samstag zuhause 4:2 gegen den Tabellensiebten.

Das erste Tor der Partie fiel für St. Margrethen: Salvatore Forgia brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 31. Minute hergestellt: Arianit Preniqi traf für Dardania SG. Arbin Adili schoss Dardania SG in der 53. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 78, als Valdon Axhija für St. Margrethen erfolgreich war. Arbin Adili schoss Dardania SG in der 87. Minute zur 3:2-Führung. In der 90. Minute sorgte Melbronit Pozhari für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Dardania SG.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei St. Margrethen gab es fünf gelbe Karten. Bei Dardania SG erhielten Lendim Ibrahimi (20.) und Alban Morina (31.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Dardania SG zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 1).

Dardania SG verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 22 Spielen 46 Punkte auf dem Konto. Dardania SG hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Dardania SG ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst St. Margrethen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 9. St. Margrethen hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für St. Margrethen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: KF Dardania St. Gallen 1 - FC St. Margrethen 1 4:2 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 13. Salvatore Forgia 0:1. 31. Arianit Preniqi 1:1. 53. Arbin Adili 2:1. 78. Valdon Axhija 2:2. 87. Arbin Adili 3:2. 90. Melbronit Pozhari 4:2. – Dardania SG: Vanim Haxhijaj, Jetmir Beqiraj, Arbin Adili, Lendim Ibrahimi, Alban Morina, Fisnik Sinani, Gentian Himaj, Baskim Redzepi, Mirnes Mujkanovic, Nico Casanova, Arianit Preniqi. – St.Margrethen: Danilo Jeremic, Albert Prenaj, Furkan Sarac, Aaron Korunka, Florent Imeri, Sevalj Ljatifi, Rilind Shala, Ahmet Cetinkaya, Salvatore Forgia, Liridon Maliqi, Nurkan Ibrahimi. – Verwarnungen: 20. Lendim Ibrahimi, 31. Alban Morina, 42. Nurkan Ibrahimi, 46. Sevalj Ljatifi, 53. Valdon Axhija, 72. Florent Imeri, 75. Djordje Gavranic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

