3. Liga, Gruppe 4 Favorit Bütschwil siegt gegen Aadorf Sieg für den Tabellenführer: Bütschwil lässt am Samstag auswärts beim 0:1 gegen Aadorf (Rang 11) nichts anbrennen.

(chm)

Bütschwil geriet zunächst in Rückstand, als Severin Gübeli in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Aadorf gelang. In der 25. Minute glich Bütschwil jedoch aus und ging in der 61. Minute in Führung. Torschützen waren Severin Gübeli und Kevin Jannik Herzog.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Gelbe Karten gab es bei Aadorf für Joel Lüthy (19.) und Joel Braun (25.). Bütschwil blieb ohne Karte.

Bütschwil weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg hält Bütschwil seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach zehn Spielen 26 Punkte auf dem Konto. Für Bütschwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Bütschwil in einem Heimspiel mit FC Münchwilen 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 5. November statt (16.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Aadorf hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aadorf trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Kreuzlingen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 6. November statt (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Bütschwil 1 1:2 (0:0) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 18. Severin Gübeli (Penalty) 0:0.25. Severin Gübeli 0:0. 61. Kevin Jannik Herzog 1:0. – Aadorf: Federico Ognissanti, Fabrice Schläpfer, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Joel Braun, Jan Mika Strehler, Joel Lüthy, Pascal Ebneter, Aleandro Serafino, Michel Egli, Mirco Meier. – Bütschwil: Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Pascal Hollenstein, Leandro Eberle, Silvan Forrer, Daniel Fäh, Severin Gübeli, Raphael Fust, Elias Keller, Fabian Brändle, David Birchler. – Verwarnungen: 19. Joel Lüthy, 25. Joel Braun, 40. Elias Keller, 57. Silvan Forrer, 70. Silvio Truniger, 76. David Birchler, 94. Gian Andrin Pfister.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 22:05 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.