3. Liga, Gruppe 2 Favorit Buchs siegt gegen Diepoldsau-Schmitter – Adnan Mutapcija mit Siegtor Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Buchs am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Diepoldsau-Schmitter gerecht geworden und hat auswärts 2:1 gewonnen.

(chm)

Buchs geriet zunächst in Rückstand, als Sandro Sonderegger in der 13. Minute die zwischenzeitliche Führung für Diepoldsau-Schmitter gelang. In der 19. Minute glich Buchs jedoch aus und ging in der 50. Minute in Führung. Torschützen waren Mika Lippuner und Adnan Mutapcija.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Buchs hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 62 Tore erzielte. In der Abwehr ist Buchs sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 1 Tore pro Partie (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Buchs: Mit 49 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Buchs ist es bereits der 15. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Buchs gingen unentschieden aus.

Für Buchs ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Diepoldsau-Schmitter einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 9. Diepoldsau-Schmitter hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Diepoldsau-Schmitter ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Buchs 1 1:2 (1:1) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 13. Sandro Sonderegger 1:0. 19. Mika Lippuner 1:1. 50. Adnan Mutapcija 1:2. – Diepoldsau: Reto Besserer, Kimi Metzler, Wilhelm Durot, Fabian Besserer, Emre Solak, Dario Blum, Gioacchino Bellante, Cyril Dietsche, Marc Gröber, Sandro Sonderegger, Ogün Hot. – Buchs: Andreas Schnabl, Aulon Rexhepi, Tolga Han Ünlü, Fabio Ventura, Noah Buchli, Brian Allen, Yari Brunettini, Matheus Ferreira Gastardo, Mika Lippuner, Francesco Clemente, Elton Aliji. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 18:28 Uhr.