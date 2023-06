3. Liga, Gruppe 3 Favorit Besa siegt deutlich gegen Abtwil Sieg für den Tabellendritten: Besa lässt am Sonntag zuhause beim 4:1 gegen Abtwil (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Das Skore eröffnete Dardan Sevkiu in der 6. Minute. Er traf für Besa zum 1:0. Nur sechs Minute später traf Dardan Sevkiu erneut, so dass es in der 12. Minute 2:0 für Besa hiess. Besa erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Arbnor Morina weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Besa erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Granit Cekaj weiter auf 4:0. Den Schlussstand stellte David Styger in der 55. Minute her, als er für Abtwil auf 1:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Abtwil für Moritz Kupferschmid (20.), Manuel Eigenmann (26.) und Iven Manser (62.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Besa, Arbnor Morina (91.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Besa zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.8 (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Abtwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Besa bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Besa hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Besa spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Niederwil 1 (Platz 8). Die Partie findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Nach der Niederlage büsst Abtwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 11. Abtwil hat bisher fünfmal gewonnen und 16mal verloren.

Abtwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Fortuna SG 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Abtwil-Engelburg 2 4:1 (3:0) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 6. Dardan Sevkiu 1:0. 12. Dardan Sevkiu 2:0. 27. Arbnor Morina (Penalty) 3:0.46. Granit Cekaj 4:0. 55. David Styger 4:1. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Ersi Muharremaj, Deniz Sidar Tuncbel, Sevalj Ljatifi, Loris Pellegatta, Mark Lekaj, Fabio Martins Soares, Jozo Vukadin, Arbnor Morina, Granit Cekaj. – Abtwil: Yannick Fey, Joel Egger, Christian Ammann, Manuel Eigenmann, Fabian Helbling, Adrian Läser, Moritz Kupferschmid, Abienaas Ratnasingam, Iven Manser, Livio Lamorte, Berkay Oeztürk. – Verwarnungen: 20. Moritz Kupferschmid, 26. Manuel Eigenmann, 62. Iven Manser, 91. Arbnor Morina.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 01:00 Uhr.