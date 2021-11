3. Liga, Gruppe 2 Favorit Altstätten siegt gegen Staad – Siegtreffer durch Sahin Irisme Altstätten siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Staad: Der Tabellenzweite siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellenachten.

(chm)

Altstätten geriet zunächst in Rückstand, als Mattia Morgante in der 10. Minute Staad 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von neun Minuten schaffte Altstätten aber die Wende. Zuerst erzielte Taras Zinko (68.) den Ausgleich. Sahin Irisme schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Altstätten.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Staad sah Ivan Zaric (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Hakan Ümit (62.), Dragan Vasic (69.) und Dogan Oezdogan (95.). Altstätten kassierte vier gelbe Karten.

Altstätten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 31 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Altstätten unverändert. 26 Punkte bedeuten Rang 2. Altstätten hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Altstätten geht es nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Staad 1 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 26. März statt ( Uhr, Bützel, Staad).

Für Staad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Staad hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Staad geht es nach der Winterpause zuhause gegen FC Altstätten 1 (Platz 2) weiter. Diese Begegnung findet am 26. März statt ( Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Staad 1 2:1 (0:1) - GESA, Altstätten – Tore: 10. Mattia Morgante 0:1. 68. Taras Zinko 1:1. 77. Sahin Irisme (Penalty) 2:1. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Simon Eugster, Damian Moser, Fisnik Berisha, Sandro Walt, Kevin Steiger, Tobia Walt, Loris Liiro Peluso, Mergim Osmani, Sahin Irisme. – Staad: Luca Buschauer, Luca Grab, Hakan Ümit, Marko Kostadinovic, Mattia Morgante, Andri Knellwolf, Marco Morgante, Dario Mihajlovic, Ivan Zaric, Slobodan Aksic, Pascal Nussbaum. – Verwarnungen: 16. Sahin Irisme, 54. Kevin Steiger, 62. Hakan Ümit, 69. Dragan Vasic, 69. Simon Eugster, 88. Rafael Bucheli, 95. Dogan Oezdogan – Ausschluss: 70. Ivan Zaric.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Altstätten 1 - FC Staad 1 2:1, FC Triesenberg 1 - FC Rüthi 1 1:2

Tabelle: 1. FC Buchs 1 11 Spiele/29 Punkte (32:8). 2. FC Altstätten 1 11/26 (31:17), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 11/19 (26:22), 4. FC Rebstein 1 11/19 (20:20), 5. FC Rüthi 1 11/18 (19:24), 6. FC Schaan 1 11/17 (28:19), 7. FC Triesenberg 1 11/15 (21:20), 8. FC Staad 1 11/14 (30:19), 9. FC Triesen 1 11/13 (25:29), 10. FC Widnau 2 11/8 (19:36), 11. USV Eschen/Mauren 2 11/5 (14:34), 12. FC Rheineck 1 11/4 (17:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.11.2021 22:42 Uhr.