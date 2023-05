2. Liga, Gruppe 1 Favorit Abtwil siegt gegen Mels – Entscheidung in der Schlussminute Abtwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mels: Der Tabellendritte siegt zuhause 3:2 gegen den Tabellenelften.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Abtwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Sandro Klarer.

Luca Menet hatte mit dem ersten Tor der Partie (22. Minut.) abtwil 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 29, als Joel Eberle für Mels erfolgreich war. In der 64. Minute gelang Veton Aliji der Führungstreffer zum 2:1 für Mels. Per Elfmeter glich Reto Nef das Spiel in der 79. Minute für Abtwil wieder aus.

Bei Abtwil sah Nico Isler (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nico Isler (60.) und Jan Ledergerber (79.). Die einzige gelbe Karte bei Mels erhielt: Daniel Lipovac (89.)

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Abtwil bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Abtwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 2. Abtwil hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Abtwil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Flawil 1 (Rang 8). Diese Begegnung findet am Mittwoch (24. Mai) statt (20.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Mels hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 11. Für Mels ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Mels gingen unentschieden aus.

Mels trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC St. Margrethen 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 29. Mai statt (16.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Mels 1 3:2 (1:1) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 22. Luca Menet 1:0. 29. Joel Eberle 1:1. 64. Veton Aliji 1:2. 79. Reto Nef (Penalty) 2:2.90. Sandro Klarer 3:2. – Abtwil: Jonas Börsch, Nico Isler, Thomas Sturzenegger, Sandro Klarer, Andrin Gehrig, Alessandro Cardon, Marc Koller, Reto Nef, Glen Forster, Silvan Spescha, Luca Menet. – Mels: Claudio Dosch, Pierin Gantenbein, Thomas Starcevic, Lauro Gurzeler, Daniel Lipovac, Veton Aliji, Manuel Willi, Ramon Gartmann, Luca Bleisch, Eric Stump, Joel Eberle. – Verwarnungen: 60. Nico Isler, 79. Jan Ledergerber, 89. Daniel Lipovac – Ausschluss: 92. Nico Isler.

