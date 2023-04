3. Liga, Gruppe 3 Fabian Züllig führt Romanshorn mit fünf Toren zum Sieg gegen Gossau Gossau lag gegen Romanshorn deutlich vorne, nämlich 2:0 (12. Minute) - und verlor dennoch. Romanshorn feiert einen 7:3-Auswärtssieg.

(chm)

Den Auftakt machte Aleksandar Vujinovic, der in der 9. Minute für Gossau zum 1:0 traf. Luca Altherr sorgte in der 12. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gossau. Dank dem Treffer von Fabian Züllig (18.) reduzierte sich der Rückstand für Romanshorn auf ein Tor (1:2).

Gleichstand stellte Davide Sidler durch seinen Treffer für Romanshorn in der 20. Minute her. Fabian Züllig brachte Romanshorn 3:2 in Führung (28. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Fabian Züllig in der 40. Minute für das 4:2 für Romanshorn.

Romanshorn erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Diogo Alexandre de Matos Marques weiter auf 5:2. erneut Fabian Züllig baute in der 70. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (6:2). In der 74. Minute verkleinerte Amr Talaat den Rückstand von Gossau auf 3:6. Es war ein Elfmeter. Fabian Züllig schoss das 7:3 (79. Minute) für Romanshorn und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum fünften Mal.

Bei Romanshorn sah Joël Zellweger (73.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Joël Zellweger (21.), Simon Koller (23.) und Diego Huber (62.). Gossau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Keine Änderung in der Tabelle für Romanshorn: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Romanshorn hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn geht es daheim gegen FC Staad 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (27. April) statt (20.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Nach der Niederlage büsst Gossau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 7. Gossau hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gossau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Appenzell 1 (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Gossau 2 - FC Romanshorn 2 3:7 (2:4) - Buechenwald, Gossau – Tore: 9. Aleksandar Vujinovic 1:0. 12. Luca Altherr 2:0. 18. Fabian Züllig 2:1. 20. Davide Sidler 2:2. 28. Fabian Züllig 2:3. 40. Fabian Züllig 2:4. 46. Diogo Alexandre de Matos Marques 2:5. 70. Fabian Züllig 2:6. 74. Amr Talaat (Penalty) 3:6.79. Fabian Züllig 3:7. – Gossau: Fabian Müller, Dean Meier, Samuel Mateus, Janis Allenspach, Simone Loprete, Kevin Betz, David Pavlovic, Zlatibor Kovacevic, Lazar Mitrovic, Luca Altherr, Aleksandar Vujinovic. – Romanshorn: Simon Koller, Joël Zellweger, Florian Schefer, Alex Sallmann, Julian Anthenien, Davide Sidler, Fabian Züllig, Diego Huber, Silvan Lieberherr, Mike Lieberherr, Diogo Alexandre de Matos Marques. – Verwarnungen: 21. Joël Zellweger, 23. Simon Koller, 62. Diego Huber – Ausschluss: 73. Joël Zellweger.

