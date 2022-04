4. Liga, Gruppe 3 Fabian Wüst führt Montlingen mit drei Toren zum Sieg gegen Rheineck Sieg für Montlingen: Gegen Rheineck gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0.

Per Penalty traf Darryl Thurnherr in der 9. Minute zur 1:0-Führung für Montlingen. Fabian Wüst sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Montlingen. Mit einem weiteren Tor sorgte Fabian Wüst in der 39. Minute für das 3:0 für Montlingen.

Montlingen erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Jan Meier weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabian Wüst in der 48. Minute, als er für Montlingen zum 5:0 traf.er traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rheineck erhielten Simon Jankovics (39.) und Marcel Niederer (70.) eine gelbe Karte. Montlingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Montlingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheineck ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Montlingen. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Montlingen hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Montlingen daheim mit FC Triesenberg 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Für Rheineck hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Rheineck hat bisher fünfmal gewonnen und siebenmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheineck zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ruggell 2. Die Partie findet am 29. April statt (20.15 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Montlingen 2 - FC Rheineck 2 5:0 (4:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 9. Darryl Thurnherr (Penalty) 1:0.10. Fabian Wüst 2:0. 39. Fabian Wüst 3:0. 42. Jan Meier 4:0. 48. Fabian Wüst 5:0. – Montlingen: Fabian Weder, Marcel Seitz, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Sven Eugster, Mario Loher, Michael Dietrich, Fabian Baumgartner, Christ Dietsche, Fabian Wüst, Jan Meier. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Mirco Paternoster, Denis Benz, Simon Jankovics, Mirco Bosshart, Raphael Frei, Marcel Niederer, Sandro Barmettler, Anes Ikanovic, Dominique Lapp, James Morga. – Verwarnungen: 39. Simon Jankovics, 70. Marcel Niederer.

