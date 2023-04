2. Liga, Gruppe 1 Fabian Steinemann und Colin Twumasi führen Winkeln zum Sieg gegen St. Margrethen Winkeln setzt seine Siegesserie auch gegen St. Margrethen fort. Das 15:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Winkeln acht seiner Tore in den ersten 45 Minuten, sieben kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

St. Margrethen gelang kein Tor.

Matchwinner für Winkeln waren Fabian Steinemann und Colin Twumasi, die jeweils dreimal trafen. Die weiteren Torschützen für Winkeln waren: Mika Binzen (2 Treffer), Marcio Alder (2 Treffer), Luca Rölli (2 Treffer), Yanic Ammann (1 Treffer), Sven Lehmann (1 Treffer) und Alfa Manuel Djana Casado (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei St. Margrethen sah Meridion Shefkiu (31.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine Verwarnung gab es für Winkeln, nämlich für Luca Rölli (57.).

Die Offensive von Winkeln ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.6 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für St. Margrethen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.6 Tore pro Partie (Rang 12).

Winkeln machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 2. Winkeln hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Winkeln in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team FC Vaduz 2 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. St. Margrethen hat bisher einmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

St. Margrethen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (14.30 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC St. Margrethen 1 15:0 (8:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 1. Luca Rölli 1:0. 12. Colin Twumasi 2:0. 17. Alfa Manuel Djana Casado 3:0. 24. Colin Twumasi 4:0. 29. Fabian Steinemann 5:0. 40. Colin Twumasi 6:0. 42. Marcio Alder 7:0. 43. Luca Rölli 8:0. 50. Fabian Steinemann 9:0. 57. Yanic Ammann 10:0. 65. Mika Binzen 11:0. 78. Fabian Steinemann (Penalty) 12:0.85. Sven Lehmann 13:0. 86. Mika Binzen 14:0. 90. Marcio Alder 15:0. – Winkeln: Jordan Höhener, Patrik Broger, Marc Hörler, Alfa Manuel Djana Casado, Noah Eberle, Fabian Steinemann, Yanic Ammann, Marc Grünenfelder, Colin Twumasi, Marcio Alder, Luca Rölli. – St.Margrethen: Michele Boppart, Bekim Asipi, Meridion Shefkiu, Samir Weber, Baran Er, Niko Surac, Fabio Cascetta Ferreira, Emir Skakic, Sascha Burren, Guilherme Rocha Brochado, Arian Nesimi. – Verwarnungen: 57. Luca Rölli – Ausschluss: 31. Meridion Shefkiu.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

