4. Liga, Gruppe 6 Eschlikon mit Auswärtserfolg bei Steckborn Sieg für Eschlikon: Gegen Steckborn gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:0.

(chm)

Julian Sigrist traf in der 45. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Eschlikon. Das letzte Tor der Partie fiel in der 63. Minute, als Axel Fürrutter für Eschlikon auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Eschlikon, nämlich für Axel Fürrutter (19.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Steckborn, Christian Tcharo (9.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Eschlikon zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Eschlikon. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 5. Eschlikon hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschlikon daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Weinfelden-Bürglen 1a. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Für Steckborn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Für Steckborn ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Steckborn gingen unentschieden aus.

Steckborn tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.30 Uhr, Emmig, Steckborn).

Telegramm: FC Steckborn 1 - FC Eschlikon 1 0:2 (0:1) - Emmig, Steckborn – Tore: 45. Julian Sigrist 0:1. 63. Axel Fürrutter 0:2. – Steckborn: Noah Weber, Maurice Fehlmann, Dennis Frick, Christian Tcharo, Brian Kressebuch, Yannick Gerber, Djem Mustafi, Simeon Rüedi, Elija Razzano, Riccardo Ranaldo, Robin Tobler. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Ruven Müller, Flurin Nigg, Andreas Baumberger, Alain Schöpfer, Mike Müller, Axel Fürrutter, Daniel Fuchs, Moritz Dübi, Julian Sigrist, Renito Müller. – Verwarnungen: 9. Christian Tcharo, 19. Axel Fürrutter.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 23:33 Uhr.