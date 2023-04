4. Liga, Gruppe 6 Eschlikon gewinnt klar gegen Calcio Eschlikon gewinnt am Samstag zuhause gegen Calcio 4:0.

(chm)

Mike Müller traf in der 4. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Eschlikon. Axel Fürrutter erhöhte in der 38. Minute zur 2:0-Führung für Eschlikon. Eschlikon erhöhte in der 88. Minute seine Führung durch Rouven Kroh weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Millhäusler in der 90. Minute, als er für Eschlikon zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Eschlikon, nämlich für Mike Müller (4.). Die einzige gelbe Karte bei Calcio erhielt: Kamal Ezzamouri (16.)

In der Abwehr gehört Eschlikon zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Calcio ein relativ häufiges Phänomen. Die total 53 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.8 Toren pro Match (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Eschlikon. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Eschlikon hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eschlikon tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Herdern, Eschlikon).

Calcio verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Calcio war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Calcio trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Steckborn 1 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Mittwoch (19. April) statt (20.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Eschlikon 1 - AS Calcio Kreuzlingen 2 4:0 (2:0) - Herdern, Eschlikon – Tore: 4. Mike Müller 1:0. 38. Axel Fürrutter 2:0. 88. Rouven Kroh 3:0. 90. Marco Millhäusler 4:0. – Eschlikon: Pascal Millhäusler, Ruven Müller, Jaris Mettler, Andreas Baumberger, Alain Schöpfer, Mike Müller, Axel Fürrutter, Julian Sigrist, Ramon Müller, Bode Obwegeser, Renito Müller. – Calcio: Sven Kustos, Leonardo Battaglia, Yasin Kücükogul, Antonino Garau, Rijad Bajrami, Kamal Ezzamouri, Philipp Mangold, Lorenzo Milone, Cihad Bilir, Mauro Anello, Niklas Weiss. – Verwarnungen: 4. Mike Müller, 16. Kamal Ezzamouri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 21:00 Uhr.