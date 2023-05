4. Liga, Gruppe 2 Eschenbach siegt nach drei Niederlagen – Kristjan Dilla als Matchwinner Sieg für Eschenbach nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Bad Ragaz gewinnt Eschenbach am Freitag zuhause 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Kristjan Dilla in der 52. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Gorjan Arsov (54.) und Ennio Hofstetter (58.). Für Bad Ragaz gab es keine Karte.

Eschenbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Eschenbach hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Eschenbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Ruggell 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Für Bad Ragaz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Bad Ragaz hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Bad Ragaz geht es daheim gegen FC Trübbach 1 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (15.30 Uhr, Ri).

Telegramm: FC Eschenbach 2b - FC Bad Ragaz 2 1:0 (0:0) - Eschewies, Eschenbach – Tor: 52. Kristjan Dilla 1:0. – Eschenbach: Martin Elmer, Andrin Blöchlinger, Remo Arena, Marcos Andre Mota Oliveira, Pascal Brunner, Gorjan Arsov, Ennio Hofstetter, Roman Elmer, Philipp Kuster, Marc Blöchlinger, Raphael Zimmermann. – Bad Ragaz: Karim Ibrahim, Nick Reutimann, Jan Kohler, Santana Schneider, Fabio Kressig, Nando Bersorger, Alexander Hermann, Lorenzo Murano, Matteo Stefanelli, Erion Bekiri, Anthony Fabiano Gamez. – Verwarnungen: 54. Gorjan Arsov, 58. Ennio Hofstetter.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2023 16:22 Uhr.