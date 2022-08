2. Liga, Gruppe 2 Eschenbach mit drei Punkten auswärts gegen Tägerwilen im Auftaktspiel Eschenbach bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Tägerwilen auswärts mit 3:0

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Eschenbach: Dominik Hinder brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Andrea Patelli brachte Taegerwilen 0:1 in Führung (19. Minute). In der 65. Minute baute Kaan Polat den Vorsprung für Eschenbach auf zwei Tore aus (2:0). Eschenbach baute in der 90. Minute die Führung für Eschenbach weiter aus: Torschütze war erneut Kaan Polat.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Eschenbach. Tägerwilen blieb ohne Karte.

Eschenbach liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Für Eschenbach geht es daheim gegen FC Bischofszell 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Tägerwilen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Für Tägerwilen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Romanshorn 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 28. August statt (16.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Tägerwilen 1 - FC Eschenbach 1 1:3 (0:1) - Tägermoos, Tägerwilen – Tore: 15. Dominik Hinder 0:1. 19. Andrea Patelli 0:1. 65. Kaan Polat 0:2. 90. Kaan Polat 0:3. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Nils Schöller, Faid Kocan, Miro Berger Brdar, Mario Uhler, Demian Titaro, Rafael Eugster, Alessio Ciraci, Andrea Patelli, Andrejs Hermann, Marco Eugster. – Eschenbach: Raffael Riget, Gioele Stumpo, Silvan Aranda, Patrick Caduff, Timon Keller, Kaan Polat, Dominik Hinder, Nicola Brunner, Sandro Vigini, André Hefti, Robert Stojanov. – Verwarnungen: 15. Miro Berger Brdar, 17. Timon Keller, 65. Sandro Vigini, 82. Gioele Stumpo, 94. Demian Titaro, 94. Mentor Gojani, 94. Roger Kielholz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 21:18 Uhr.