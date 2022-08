2. Liga, Gruppe 2 Eschenbach holt sich drei Punkte gegen Bischofszell – Kaan Polat entscheidet Spiel Eschenbach behielt im Spiel gegen Bischofszell am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Eschenbach gelang Kaan Polat in der 76. Minute. In der 53. Minute hatte Robert Stojanov Eschenbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bischofszell fiel in der 65. Minute durch Levin Spring.

Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Florian Eggenberger (35.), Marko Vranic (55.) und Thilo Knellwolf (87.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschenbach, Robert Stojanov (54.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Eschenbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Eschenbach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Bischofszell liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Mit dem viertplatzierten FC Henau 1 kriegt es Bischofszell als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Donnerstag (1. September) statt (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Eschenbach 1 - FC Bischofszell 1 2:1 (0:0) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 53. Robert Stojanov 1:0. 65. Levin Spring 1:1. 76. Kaan Polat 2:1. – Eschenbach: Raffael Riget, Dominik Hinder, Sandro Vigini, Nicola Brunner, Gioele Stumpo, Ramon Grob, Silvan Aranda, Robert Stojanov, Kaan Polat, Timon Keller, André Hefti. – Bischo: Manuel Sutter, Alexander Vonplon, Marko Vranic, Nicolas Spiegel, Reto Dähler, Erik Willems, Antonio Macedo, Aron Kolaj, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Benjamin Weber. – Verwarnungen: 35. Florian Eggenberger, 54. Robert Stojanov, 55. Marko Vranic, 87. Thilo Knellwolf.

