2. Liga, Gruppe 2 Eschenbach gewinnt klar gegen Wattwil Bunt 1929 Eschenbach behielt im Spiel gegen Wattwil Bunt 1929 am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Yannic Porchet für Wattwil Bunt 1929. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Eschenbach glich in der 31. Minute durch Robert Stojanov aus. Robert Stojanov war es auch, der in der 52. Minute die 2:1-Führung für Eschenbach herstellte.

Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Sander Gross Eschenbach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Yanneck Hölscher, der in der 89. Minute die Führung für Eschenbach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Robert Stojanov (54.), André Hefti (75.) und Diego Milano (80.). Für Wattwil Bunt 1929 gab es keine Karte.

Eschenbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 22 Punkte bedeuten Rang 6. Eschenbach hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschenbach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Arbon 05 1. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Mit der Niederlage rückt Wattwil Bunt 1929 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 24 Punkten neu Platz 4. Wattwil Bunt 1929 hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Wattwil Bunt 1929 geht es daheim gegen FC Romanshorn 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: FC Eschenbach 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 4:1 (1:1) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 10. Yannic Porchet 0:1. 31. Robert Stojanov 1:1. 52. Robert Stojanov 2:1. 60. Sander Gross 3:1. 89. Yanneck Hölscher 4:1. – Eschenbach: Diego Milano, Gioele Stumpo, André Hefti, Kristjan Nikollbibaj, Robert Stojanov, Nikola Ratkovic, Ramon Huber, Zef Gojani, Alexander Aerne, Sander Gross, Nico Reithebuch. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Michael Scherrer, Jeton Seferi, Romario Mladenovic, Marvin Romer, Silvio Bahoric, Edonit Gashi, Yannic Porchet, Sasha Fernandez, Christoph Schneider, Timo Baumgartner. – Verwarnungen: 54. Robert Stojanov, 75. André Hefti, 80. Diego Milano.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 01:34 Uhr.