4. Liga, Gruppe 2 Eschenbach bezwingt Thusis/Cazis Das 2:1 zuhause gegen Thusis/Cazis ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Eschenbach.

(chm)

Eschenbach lag ab der 54. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Raphael Zimmermann (31. Minute) und Shayne David Cassidy Müller getroffen hatten. In der 62. Minute schoss Thusis/Cazis (Samuel Komposch) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Thusis/Cazis erhielten Robert Cristian Anghel (28.) und Vitor Manuel Goncalves Novo (33.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschenbach, Shayne David Cassidy Müller (86.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Eschenbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Eschenbach spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Grabs 1 (Rang 8). Diese Begegnung findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Thusis/Cazis reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Thusis/Cazis trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Trübbach 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 10. September statt (17.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Telegramm: FC Eschenbach 2b - FC Thusis/Cazis 2a Grp. 2:1 (1:0) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 31. Raphael Zimmermann 1:0. 54. Shayne David Cassidy Müller 2:0. 62. Samuel Komposch 2:1. – Eschenbach: Martin Elmer, Andrin Blöchlinger, Philipp Kuster, Remo Arena, Timo Kuster, Shayne David Cassidy Müller, Ennio Hofstetter, Marcos Andre Mota Oliveira, Jonas Bernhardsgrütter, Gorjan Arsov, Raphael Zimmermann. – Thusis/Cazis: Yanis Kaufmann, Roger Capaul, Matteo Sutter, Vitor Manuel Goncalves Novo, Tizian Rupf, Francesco Direnzo, Robin Tillessen, Laurin Frigg, Samuel Komposch, Mike Patt, Toni Andric. – Verwarnungen: 28. Robert Cristian Anghel, 33. Vitor Manuel Goncalves Novo, 86. Shayne David Cassidy Müller.

