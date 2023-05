2. Liga, Gruppe 2 Eschenbach bezwingt Henau – Später Siegtreffer durch Yanneck Hölscher Sieg für Eschenbach: Gegen Henau gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:3.

(chm)

Den Auftakt machte Sander Gross, der in der 5. Minute für Eschenbach zum 1:0 traf. Eschenbach baute die Führung in der 38. Minute (Robert Stojanov) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Dario Regazzoni (41.) reduzierte sich der Rückstand für Henau auf ein Tor (1:2).

Kristjan Nikollbibaj erhöhte in der 45. Minute zur 3:1-Führung für Eschenbach. Die 54. Minute brachte für Henau den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Raul Stillhart. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 68. Minute, als Ivan Schwab für Henau traf. In den Schlussminuten machte Yanneck Hölscher alles klar. Sein Treffer in der 85. Minute zum 4:3 sicherte Eschenbach den Sieg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Ramon Grob (73.), Nicola Brunner (94.) und Ramon Huber (95.). Gelbe Karten gab es bei Henau für Raul Stillhart (35.), Patrick Meier (51.) und Paul Heine (79.).

Eschenbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Eschenbach. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 6. Eschenbach hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Eschenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen AS Calcio Kreuzlingen 1 (Platz 4). Die Partie findet am 21. Mai statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Für Henau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 5. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Henau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Romanshorn 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (17. Mai) (20.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Eschenbach 1 - FC Henau 1 4:3 (3:1) - Eschewies, Eschenbach – Tore: 5. Sander Gross 1:0. 38. Robert Stojanov 2:0. 41. Dario Regazzoni 2:1. 45. Kristjan Nikollbibaj 3:1. 54. Raul Stillhart 3:2. 68. Ivan Schwab 3:3. 85. Yanneck Hölscher 4:3. – Eschenbach: Raffael Riget, Nico Reithebuch, Zef Gojani, Sander Gross, Robert Stojanov, André Hefti, Nikola Ratkovic, Kristjan Nikollbibaj, Ramon Huber, Nicola Brunner, Gioele Stumpo. – Henau: Timon Abbt, Joel Weibel, Claudio Schmidt, Markus Anderes, Patrick Meier, Patrik Marku, David Marku, Paul Heine, Manuel Bossart, Raul Stillhart, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 35. Raul Stillhart, 51. Patrick Meier, 73. Ramon Grob, 79. Paul Heine, 94. Nicola Brunner, 95. Ramon Huber.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 20:49 Uhr.